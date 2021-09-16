Новости – Зарубежка
Зарубежка
Глава Европейского центрального банка заявил, что отказ от антикризисных мер будет очень постепенным
16 сентября, 2021 12:20
>1 мин
>1 мин
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.
ХЕЛЬСИНКИ – Любой отказ от антикризисных мер Центрального банка Финляндии будет очень постепенным и обеспечит сохранение благоприятных условий финансирования, - сказал в четверг шеф Олли Рен.
ЕЦБ будет обсуждать в декабре, когда и как сворачивать свой план экстренных закупок на сумму 1,85 триллиона евро, и нужно ли ему дополнительные стимулирующие меры, чтобы подтолкнуть эту тенденцию к снижению.
Я уверен, что мы сможем найти жизнеспособный и значимый способ обеспечить благоприятные условия финансирования, когда мы начнем наш очень прогрессивный переход от антикризисных мер к следующему нормальному, Рен, который заседает в Правящем Совете ЕЦБ, сообщил об этом новостной конференции.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости