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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Глава ВОЗ Тедрос баллотируется на второй срок: источники

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 17:35
5 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 17:35
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

ЖЕНЕВА, 17 сентября Reuters - По словам источников, глава Всемирной организации здравоохранения собирается баллотироваться на второй срок у руля. Он пытается направить мир через свой самый большой кризис в области здравоохранения за сто лет.

Однако, источники сообщили Рейтеру, что Тедросу Адханому Гхебреисусу не хватает поддержки его родной Эфиопии из-за разногласий по поводу конфликта в Тиграйе.

По их словам, то, как его номинируют до срока выдвижения кандидатов на следующей неделе, неясно в условиях оппозиции со стороны правительства Аддис-Абебе.

Будучи африканским бывшим министром здравоохранения из региона Тиграй, Тедрос стал первым африканским генеральным директором ВОЗ в 2017 году.

Он руководил ведомством через несколько вспышек лихорадки Эбола, а также пандемию COVID 19, пережив серьёзную критику со стороны администрации Трампа за то, что он якобы был китайскоцентричен, в то время как он не публично признал свои планы по повторному баллотированию на второй пятилетний срок, говоря, что он сосредоточился на борьбе с пандемией, четыре источника сообщили, что он является единственным известным кандидатом.

Они отказались быть названными из-за конфиденциальности процесса.

Тедрос является кандидатом, сказал один из источников, который обладал прямыми знаниями о избирательном процессе, добавив, что на данном этапе не было никакого альтернативного кандидата.

Однако, его правительство, которого эфиопский генерал обвиняется в том, что он является преступником и публично обвиняется в попытке закупить оружие для сил Тиграй, не ожидает, как это является дипломатическим обычаем, заявили Рейтер два старших эфиопских чиновника.

Биллен Сейюм, представитель премьер-министра, и Дина Муфти, пресс-секретарь министерства иностранных дел Эфиопии, не ответили на просьбы о представлении комментариев.

Тедрос описал ситуацию в Тиграе как ужасающие и регулярные твиты о развитии событий в этой стране, но отрицает, что они принимают сторону в конфликте.

По словам двух источников, африканские страны проводят консультации относительно того, кто будет предлагать свою кандидатуру до 23-го срока, установленного на 23-м сентября.

Процесс подачи официальных представлений носит конфиденциальный характер, и было невозможно определить, было ли формальное представление для Тедроса уже сделано.

ВОЗ не ответила на запрос о представлении комментариев. В ее правилах не указывается, что кандидат должен быть предложен его или ее страной, только если представление должно быть сделано одним из ее 194 государств-членов.

Официальное назначение планируется на май 2022 года на всемирную ассамблею здравоохранения.

Почему Эфиопия критикует Тедроса? Вторая по численности населения страна Африки – это коммерческий тяжеловес и штаб-квартира Африканского Союза. Его вооруженные силы обеспечивают миротворцев в Судане, Сомали и Южном Судане.

Ее влияние на Африканский Союз означает, что Тедрос вряд ли получит объединенную поддержку, как он это делал в прошлый раз, но дипломаты говорят, что он все еще пользуется поддержкой некоторых африканских стран.

Кения поддержит его повторное номинацию, Ишаин Ламотцер, главный секретарь кенийского министерства иностранных дел, рассказал Рейтер.

На вопрос о том, кто его номинирует, Камау ответил : я думаю, что будет группа стран. Государственный министр иностранных дел Уганды назвал Тедроса старым другом, а Кампал проводил консультации с правительствами других стран Восточной Африки по поводу его назначения. Если мы посоветуемся с друзьями и обнаружим, что все наши друзья поддерживают его, мы поддержим его, - сказал он Рейтер.

Тедрос рассматривается как голос на трудном форуме, страстно доказывающем необходимость расширения доступа к вакцинациям по COVID-19 для Африки и против паспортов по вакцинам, которые, как боятся многие африканские страны, ограничат передвижение их граждан, которые все еще борются за доступ к вакцинам, которые изобилуют на Западе.

Один из источников после выборов сказал, что несколько стран за пределами Африки будут готовы номинировать Тедроса, если понадобится.

В 2016-2017 годах Тедрос соревновался с пятью другими международными экспертами в области здравоохранения на выборах ВОЗ.

Его возможное переизбрание на второй срок является проверкой того, как его агентство справляется с пандемией под его руководством, которое было жестоко критикуемо бывшим президентом США Дональдом Трампом.

В случае повторного назначения, он будет следить за следующей стадией расследования происхождения коронавируса в Китае, а также за потенциальным преобразованием агентства на фоне опасений по поводу его ресурсов и способности бороться с глобальной пандемией.

Администрация Трампа обвинила Тедроса и ВОЗ в том, что они являются китайско-центричными ( утверждения, которые они отвергли ), и прекратила вклады США, одновременно начав процесс выхода из агентства.

Администрация Байдена объявила, что она останется членом и выполнит свои финансовые обязательства в январе после вступления в должность.

Эти реформы могут привести к большому взвинчиванию агентства. Среди рекомендаций независимой комиссии в мае, следует создать новую глобальную систему, чтобы быстрее реагировать на вспышки заболеваний, чтобы гарантировать, что ни один будущий вирус не приведет к такой разрушительной пандемии, как COVID-19.

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