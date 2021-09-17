Глава бразильского центробанка прокомментировал опасения по поводу инфляции

Зарубежка

Взволнованные комментарии бразильского кенбанка - торгующего Latam ( Latam ) конкурента занижают эффективность бразильских акций в течение недели, в течение которой аргентинский рынок находится в состоянии ожидания и наблюдения - торговец Вале заявляет, что у Сьюзен Мэтью Рейтерс на первом месте дивиденды, 17 : - Бразильский Вал заявил, что в пятницу, в пятничную пятницу, 1,0 % ведущих валют Латинской Америки, со всеми глазами на политическом собрании центрального банка, в то время как крупное горнодобывающеее предприятие Вале объявил $ 7,6 млрд. в первом полугодии дивидендов, Региональный индекс упал примерно на 1,7 % в течение недели, что является самым худшим показателем среди реальных равных. На следующей неделе Центральный Банк, вероятно, поднимет процентные ставки на 100 базисных пунктов по мере повышения инфляции. Однако трейдеры осторожно относятся к этому после того, как глава центрального банка Роберто Кампос Нето заявил ранее на этой неделе, что он не будет менять свои планы с каждым показателем, показывающим высокое инфляционное давление, сигнализируя о том, что он может намекнуть на потолок для нынешнего цикла ужесточения. В комментарии от Нето, казалось, говорится, что нет никакого интереса бороться с инфляцией с большим повышением процентных ставок, сказал Хуан Перес, высокопоставленная валюта, торгуемая в SAFTC Consulting. Это пугает торговцев, потому что идея была в том, чтобы рассчитывать на ужесточение, но отсутствие беспокойства со стороны чиновников заставляет многих думать, что они перестанут. Политические настроения также оказывали влияние на реальное, поскольку инвесторы опасались популистской политики президента Джаира Болсонару, поскольку его популярность слабела до выборов в следующем году. В четверг Болсонару подписал указ о повышении налогов на финансовые операции - обложенные кредитом, иностранной валютой, страховыми сделками, облигациями или ценными бумагами - на три месяца, чтобы оплатить так называемую пандемическую программу социального обеспечения Ауссилио Бразила. В Колумбии песо упал на 0,5 %, в то время как в Мексике он был плоским, когда цены на нефть упали. В Аргентине целевые глобальные облигации 2035 года были слегка ослаблены. Левоцентристский президент Аргентины Альберто Фернандес призвал к единству в четверг, после восстания крайне левоцентристских министров, пригрозивших сломить правящую коалицию после гнета промежуточных первичных выборов. Рынки, скорее всего, будут стремиться к тому, чтобы подождать и посмотреть, как правительство пытается взять бразды правления, сказал Персидский Перес. Среди акций, добывающий железную руду, Валес отказался от мимолётной прибыли, потеряв почти 310 и достигнув семимесячного минимума, отследив падение цен на сталелитейный ингредиент на 7 %. Компания объявила 40,2 миллиарда реалов, или 8,11 реай 1,84 дивиденда за долю, первая половина дивиденда в четверг, самая большая выплата со времен коллапса шахтёра 2019 года. Индекс Bovespa снизился на 11.7, увеличив потери до четвёртой прямой сессии. На прошлой неделе она была настроена на то, чтобы понизить эффективность сверстников Латама, и почти до 2-6. Ведомости Сальвадора оповещены после замедления прошлой сессии о опасениях, что страна не достигнет потенциального кредитного соглашения стоимостью в 1 млрд долларов США с Международным валютным фондом и столкнется с негативными кредитными последствиями, связанными с ее использованием биткойна