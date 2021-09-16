Глава афганских талибов Хаккани встретился с посланником ООН в Герате

Зарубежка

Вид из Герата, Нью-Йорк, 5 ноября 2009 года, вход в межучрежденческий комплекс Организации Объединенных Наций возле Герата. РЕУТЕРЫ, Мортеза Никубазль Сеп 16 Рейтер - Посол ООН встретилась с новым министром внутренних дел Афганистана, который на протяжении многих лет был одним из самых разыскиваемых исламистских боевиков и в настоящее время является частью правительства, пытающегося остановить гуманитарный кризис в Афганистане.

Встреча Сираджуддина Хаккани и Деборы Лайонс, главы миссии ООН в Афганистане, была сосредоточена на оказании гуманитарной помощи, Сухейл Шахин, представитель Талибана, сказал в заявлении в Twitter в четверг.

Хаккани подчеркнул, что ООН может вести свою работу без каких-либо препятствий и оказывать жизненно важную помощь афганскому народу, сказал он.

Афганистан уже боролся с хронической бедностью и засухой, но ситуация ухудшилась с тех пор, как в прошлом месяце талибы перешли к власти с перебоями в оказании помощи, уходом десятков тысяч людей, в том числе правительственных и гуманитарных работников, и крахом большей части экономической деятельности.

В одном из самых кровавых инцидентов боевики Талибана убили пять иностранных сотрудников ООН во время нападения на дом для гостей в Кабуле в 2009 году.

В июле бандиты атаковали комплекс ООН в штате Мазар-и-Шариф с помощью ракетных ударов, чтобы убить охранника, в то время как протестующие в северном городе Герат в 2011 году убили семь офицеров ООН.

Сеть Хаккани, фракция внутри « Талибана » и в течение многих лет несшая ответственность на границе с Пакистаном, была ответственна за некоторые из самых смертоносных террористических атак в Афганистане во время повстанческого движения « Талибана ». В 2012 году Соединенные Штаты заявили, что эта группировка является террористической организацией.

Хаккани, глава эпоховой сети, основанной его отцом, является одним из самых разыскиваемых людей ФБР с вознаграждением в 10 миллионов долларов за информацию, которая привела к его аресту.

Официальные лица Аль-Каиды и члены старого американского правительства сказали, что сеть Хаккани поддерживает связи с афганским правительством много лет назад. Талибан пообещал не позволять Афганистану использоваться для боевых атак на другие страны.