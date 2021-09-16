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РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Генеральный секретарь ООН заявил, что конференция по изменению климата может потерпеть неудачу

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 23:45
4 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 23:45
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш делает жест во время интервью Рейтер в Нью-Йорке в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Манхэттене 15 сентября 2021 года. Объединенная Организация Объединенных Наций, 16 сентября Рейтер : Начальник Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш сказал, что более амбициозная встреча по изменению климата в Шотландии в этом году рискует провалиться из-за недоверия между развитыми и развивающимися странами и отсутствия амбициозных целей среди некоторых развивающихся стран.

Цель конференции Организации Объединенных Наций COP 26 в Глазго заключается в том, чтобы собрать гораздо более амбициозные климатические действия и деньги, чтобы согласиться с ними от участников по всему миру. Ученые говорили в прошлом месяце, что глобальное потепление неизбежно выходит из-под контроля.

Я подозреваю, что мы рискуем не добиться успеха на 14-й Конференции Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в среду, Гутерреш рассказал Рейтеру в интервью штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Между развитыми и развивающимися странами между севером и югом все еще существует уровень недоверия, который необходимо преодолеть. Мы находимся на грани пропасти, и когда вы находитесь на грани пропасти, вы должны быть очень осторожны в том, какой будет следующий шаг. А следующим шагом, по его словам, является COP 26 в Глазго.

Гутерреш и британский премьер-министр Борис Джонсон в понедельник проведут ежегодную встречу мировых лидеров в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы рассмотреть возможность успеха на климатической конференции, проведенной с 31 октября по 12 ноября.

Моя цель и причина, почему у нас встреча в понедельник заключается именно в том, чтобы создать доверие, чтобы дать каждому понять, что мы все должны сделать больше, сказал Гутерриш.

Мы нуждаемся в том, чтобы развивающиеся страны делали больше, а именно, в отношении поддержки развитых стран. Я считаю, что развивающиеся страны должны пройти дополнительную милю и быть более амбициозными в сокращении атмосферных выбросов, сказал он.

Мир отстает в своей борьбе за сокращение выбросов углекислого газа, и на темпы изменения климата не повлияла глобальная пандемия COVID 19, заявила Всемирная метеорологическая организация в четверг. Ученые говорили в прошлом месяце, что если не будут предприняты большие действия по сокращению выбросов, средняя глобальная температура, вероятно, достигнет порога потепления в 1,5 градуса Цельсия 2,7 градуса через 10 лет. До сих пор я не видел достаточного стремления со стороны развитых стран поддерживать развивающиеся страны и выделять значительную долю этой поддержки на удовлетворение потребностей в адаптации, сказал Гутерреш.

Развивающиеся страны, как правило, наиболее уязвимы к дорогостоящим последствиям изменения климата, и наименее обеспечены для их преодоления. На протяжении многих лет они боролись за то, чтобы получить средства, чтобы помочь им подготовиться к климатическим потрясениям, которые богатые страны обещали увеличить до 100 миллиардов долларов США ежегодно в 2009 году.

До сих пор полученные деньги были сосредоточены на сокращении выбросов, а не на адаптации. Согласно данным ОЭСР, из 78,9 миллиардов долларов, потраченных богатыми странами в 2018 году, только 21 % были направлены на адаптацию.

На вопрос о том, должны ли компании, разрабатывающие технологию улавливания углерода, выдавать патентные исключения, чтобы эти достижения могли быть совместно использованы, Гутерреш сказал : любое развитие в этой области должно быть глобальным общественным благом и должно быть доступно всем странам мира. Абер отметил : мы еще не видели результатов, которые подтвердят, что эти технологии будут ключевым элементом решения проблемы. Гутерреш разыграл влияние на Китай и все более зловещие отношения США - крупнейшие в мире выбросы парниковых газов - будут влиять на их сотрудничество в вопросах изменения климата. Они многосторонние, говорит Гутерреш. Каковы последствия этого нового заявления президента США для Китая?

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Антониу Гутерреш
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Соединенные Штаты Америки
Всемирная метеорологическая организация
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
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Центральные учреждения Организации Объединенных Наций
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