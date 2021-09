Генеральный секретарь ООН Ант ниу Гутерриш обсудит проблему изменения климата

Зарубежка

UNOCC, Sep 20 - Reuters : Менее чем за шесть недель до того, как мировые лидеры соберутся на крупный климатический саммит в Глазго, генеральный секретарь ООН Ант Нио Гутерреш и британский премьер-министр Борис Джонсон проведут круглый стол мировых лидеров для рассмотрения основных пробелов в целевых показателях выбросов и климатическом финансировании в понедельник.

Закрытое заседание, которое будет проходить вне ежегодной недели Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня, будет включать лидеров из нескольких десятков стран, представляющих промышленно развитые страны, развивающиеся экономики и уязвимые развивающиеся страны, сказал Гутерреш, помощник генерального секретаря и специальный советник Сельвина Харта по действиям в области климата.

По словам командира, отвечавшего за Департамент занятости и закупок на прошлой неделе, следует зазвонить тревожный звонок. Страны, в действительности, не находятся в мишени, чтобы устранить эти пробелы в области смягчения последствий, финансирования и адаптации. Дискуссия за круглым столом направлена на обеспечение успешного результата на климатической конференции ООН, которая состоится 31 октября - 12 ноября в Глазго, несмотря на то, что последние отчеты показывают, что основные экономики далеки от выполнения своих обязательств по сокращению выбросов и климатическому финансированию.

По состоянию на пятницу, 35-40 стран объявили о своем участии, но Харт отказался назвать их.

По состоянию на пятницу, 35-40 стран объявили о своем участии, но Харт отказался назвать их.

ООН ожидает, что некоторые страны с крупной экономикой убедятся в том, как они усилят свои целевые показатели по сокращению выбросов и прояснят, как достичь целевого показателя в 100 миллиардов долларов.

ООН ожидает, что некоторые страны с крупной экономикой убедятся в том, как они усилят свои целевые показатели по сокращению выбросов и прояснят, как достичь целевого показателя в 100 миллиардов долларов.

Харт будет также оказывать давление на страны-доноры и многосторонние банки развития, чтобы показать прогресс в достижении своей цели увеличить объем финансирования, направленного на помощь странам в адаптации к изменению климата до 161 от нынешнего уровня 21 %, заявил Гутерреш.

Харт сказал, что текущие финансы, направленные на адаптацию, составляют около 166,7 миллиарда долларов в год, что составляет часть от предполагаемой стоимости адаптации, равной около 700 миллиардов в год.

Джон Джонсон, организатор COP 26, сказал на совещании основных экономик в пятницу, что самые богатые страны мира должны серьезно задуматься о том, чтобы заполнить 100 миллиардов долларов, которые нужны развивающемуся миру для того, чтобы выполнить свою часть. Гутерреш на прошлой неделе сказал Рейтеру, что климатический саммит вот-вот провалится.

Я считаю, что мы рискуем не добиться успеха в COP 26 Гутерреш рассказал Рейтер в интервью в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. До сих пор существует уровень недоверия между развитыми странами, между югом и Севером, который необходимо преодолеть.