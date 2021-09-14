Генеральный прокурор штата Массачусетс по расследованию кибератаки на T-Mobile
Рейтер - Генеральный прокурор штата Массачусетс заявила во вторник, что она будет расследовать кибератаку на T-Mobile US Inc, в которой была разоблачена общественная информация примерно 53 миллиона американцев.
Мора Хили, генеральный прокурор, объявила об этом исследовании после того, как третий по величине беспроводной компании США раскрыл брешь на 16 августа.
Взрыв разоблачил имена, дни рождения, номера социального страхования, информацию о водительских правах, номера PIN и другие данные, принадлежащие приблизительно 13,1 миллионам текущих и 40 миллионам потенциальных клиентов T-Mobile.
Это была одна из многочисленных кибератак в недавнем прошлом в нескольких отраслях, повлиявших на банки, газопроводы и больницы, среди прочих операций.
На веб-сайт T-Mobile не ответили на все запросы о комментариях. В нем говорится, что нарушение не раскрыло финансовую, кредитную или другую платежную информацию.
Хейли планирует выяснить, имела ли компания Bellevue, базирующаяся в Вашингтоне, надлежащие гарантии защиты персональной информации и мобильных устройств клиентов.
В прошлом месяце Федеральная комиссия связи открыла соответствующий обзор.
Потребители и другие частные истцы подали, как минимум, 23 иска против T-Mobile из-за нарушения, как показывают судебные записи.