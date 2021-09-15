Генеральный прокурор Флориды подал в суд на Байдена из-за коронавируса - 19 мандатов

Зарубежка

Генеральный прокурор Флориды подал первый иск во вторник, оспаривая новый мандат администрации Байдена на вакцинацию против COVID-19, назвав предстоящее чрезвычайное положение неконституционным осуществлением неконституционной власти. Как было объявлено, правило требует, чтобы граждане США получали вакцинацию, но не требует, чтобы иммигранты, пересекающие границу, были

Исполнительная власть приняла неконституционную политику поддержки иностранцев, незаконно въехавших в Соединенные Штаты, а не фактических граждан, как коренных, так и иностранных, которые были гражданами этих стран.

Их права на то, чтобы быть привитыми или нет, пользуются неоскорбленным уважением подсудимых, как гласит судебный процесс. Американцы : не так много. Новое правило Байдена, которое еще предстоит принять, называется чрезвычайным временным стандартом, будет принято специально работодателями из частного сектора США с более чем 100 работниками, как только OSHA примет его. Рабочие будут обязаны либо пройти вакцинацию, либо пройти еженедельные тесты на COVID-19 согласно каждому из вышеуказанных правил.

Согласно прогнозам, это правило затронет примерно 100 миллионов американских рабочих и две трети американцев, согласно данным Белого дома. Федеральные работодатели и подрядчики должны будут пройти вакцинацию, без альтернативы тестов. Если правило будет принято в четверг, как объявил Байден, рабочие будут обязаны соблюдать его или рискуть потерять работу.

Во время звонка в СМИ во вторник вечером генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович сказал, что мандат нарушает федеральные принципы федерализма и разделения властей, превосходя права на управление здравоохранением, безопасностью и благосостоянием.

По словам Брновича, это беспрецедентная попытка федерального правительства навязать что-то американскому народу, что явно не входит в число полномочий, перечисленных президентом.

Брнович также утверждал, что Ричард Кинг, глава администрации президента, признал отсутствие у федерального правительства полномочий напрямую навязать мандат в своем ретвите якоря MSNBC Стефани Руле, который характеризует этот шаг как результат работы. Далее в костюме говорится, что министерство внутренней безопасности США предлагает вакцинацию для неамериканских граждан. С. Граждане, арестованные за незаконный въезд в США, не настаивают на том, чтобы их вакцинировали.

Правовая теория связана с теми, кого специалисты по труду и занятости считают потенциальными проблемами. Районный суд Аризоны, поскольку стандарт еще не был принят, может вынести решение о том, что иск был поддан раньше времени и, следовательно, не имеет правового статуса.

В своем ходатайстве об оказании помощи суд просит окружной суд объявить, что у администрации нет полномочий как навязать вакцинационный мандат гражданам США, так и на законных постоянных жителей, а также дискриминировать их по сравнению с незарегистрированными иммигрантами.

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