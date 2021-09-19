Генеральный директор United Airlines Том Брэди заявил, что готов потребовать вакцинацию от COVID 19

Зарубежка

Президент Объединённых авиакомпаний Том Брэди сказал в понедельник, что его компания готова потребовать прививки на COVID 19 для пассажиров, если президент Байден так скажет.

Позвонив на CBS Face the Nation, Кирби сказал, что верит, что мандат на вакцинацию для людей создаст чрезмерное бремя для вакцинированных людей, но он все равно поддержит мандат, если администрация Байдена решит, что это необходимо.

Я думаю, что администрация делает действительно замечательную работу, пытаясь вытащить все рычаги, чтобы сделать вакцинацию всей страны, сказал он. Я думаю, что перспектива администрации заключалась в том, что сделать вакцинацию людей на работе, это лишь один шанс, и вы действительно можете получить высокий процент от страны, в отличие от того, что это будет бременем для людей, которые получают вакцинацию каждый раз, когда они попадают на самолёт, поезд, любой вид общественного транспорта, чтобы доказать, что они перепривиты. Байден подписал новый приказ в этом месяце, который дает указание Департаменту труда потребовать, чтобы все предприятия со 100 или более сотрудников получили мандат на вакцину COVID-19 или еженедельные тесты, и он обнародовал директиву, согласно которой федеральные правительственные служащие должны быть вакцинированы.

Кирби, президент авиакосмического комитета, приветствовал этот шаг и сказал, что он поможет оживить авиаперелет, который, по его словам, он не ожидает отскока до января.

На данный момент, я думаю, что их подход сосредотачиваться на работе и найти правильный путь, возможно, является правильным, добавил он. Но они получают отличные данные и науку, и если они говорят нам, что они хотят проверить всех, кого мы также готовы это сделать. В августе United Airlines стала первой крупной авиакомпанией, которая произвела вакцину среди своих 67 000 американских служащих, Кирби сказал CNN на прошлой неделе, что около 161 сотрудника компании показали свои прививки авиакомпании и что очень немногие сотрудники уволились из-за мандата. Он также сказал, что не считает, что мандат на вакцинацию значительно увеличит количество вакцин, и что такое решение должно быть принято на федеральном уровне.