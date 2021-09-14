Генеральный директор компании Barrick Gold Марк Бристоу говорит, что он сосредоточен на новых шахтах

Зарубежка

Марк Бристоу, главный исполнительный директор компании Barrick Gold, говорит во время интервью на конференции « Инвестирование в африканскую горную промышленность » в Кейптауне.

ЛАС-ВЕГАС-Рейтер - Главный исполнительный директор компании Barrick Gold Corp Марк Бристоу годами сжигал репутацию агрессивного дилера, но он говорит, что сейчас он сосредоточен на новых шахтах, которые, как он надеется, поднимут цену акций компании и ее прибыль.

Стратегия избегает аппетита к приобретению, который сделал Баррика таким, какой он есть сегодня, и привязывает рост компании к разведочным проектам в Египте, Неваде, Гайане и других местах.

Сама основа нашего будущего должна быть нашей геологией, и там, где мы инвестируем, Бристоу сказал Рейтеру на стороне конференции MINExpo в Лас-Вегасе, четырехлетней встречи руководителей и поставщиков промышленности. Органический рост всегда является победителем, когда дело доходит до его стоимости. В этом году акции Баррика отставали от акций соперника Бристоу и S&P 500, оказывая давление на Бристоу и его команду менеджеров. Но Баррик сказал, что, финансируя разведку, а не заключая сделки, затраты Бристоу могут упасть с течением времени, увеличивая доходы.

По его словам, мы должны сбалансировать долгосрочный кризис - тот факт, что управляющие фондами хотят инвестировать капитал на короткий срок. Ты должен быть терпелив. Бристоу, 62 года, давно умолял своих коллег-менеджеров купить друг друга. Прошлой осенью он призвал к консолидации промышленности как к лучшему способу избежать серьезного резервного кризиса, который надвигается в этом секторе.

Он сформировал существующего баррика, когда он купил свои ориентированные на Африку Рэндголд Ресурсы в 2019 году. Несколько месяцев спустя Бристоу сделал враждебную заявку на Ньюмонт в размере 18 миллиардов долларов, что в конечном итоге произошло, но не раньше, чем обе компании сформировали совместное предприятие в Неваде.

Интеграция всех этих корпоративных культур была сложной, говорит Бристоу, но процесс, который должен помочь компании сосредоточиться на росте.

Вновь обретенное внимание к внутреннему росту приходит по мере того, как Бристоу подталкивает горнодобывающую промышленность к более высоким инвестициям в принимающие общины.

По его словам, это такие же важные акционеры, как и наши собственные акционеры.

Бристоу сказал, что компания заключит сделку, если она развернется, привлекательная, которую он описал как рудник, который может производить 500 000 унций золота в течение долгого времени и быть прибыльным по цене на золото в 1 200 долларов за оз. Он подчеркнул, что приобретение будет второстепенным вопросом.

В качестве ощутимого признака того, что интерес в его сделке охлаждается, Бристоу заявил, что не заинтересован в покупке акций в замбийской Mopani Copper Mines, которую правительственная инвестиционная компания ZCCM-IHC взяла под свой контроль у Glencore Plc ранее в этом году. ZCCM заявил, что он ищет внешнего инвестиционного партнёра.

В прошлом году Бристоу также неоднократно предлагал выкуп соперника компании Freeport-McMoRan Inc, говоря, что такой сцепление имело бы логический смысл. Почти все интересы исчезли.

Это было абсолютно правильно, сказал Бристоу. Но прямо сейчас, я думаю, есть рыба получше, чем Фрипорт. Бристоу, базирующийся в Торонто, не заинтересован в никеле, литиуме или других металлах, используемых для производства электрических транспортных средств, и он будет уделять больше внимания меди и золоту, которые часто обнаруживаются вместе в геологических целях, добавил Бристоу.

Помимо этого, Бристоу заявил, что поддерживает план правительства по пересмотру политики в области добычи полезных ископаемых и увеличению инвестиций в Замбии.

Он добавил, что намерен встретиться с премьер-министром Джеймсом Марапе, чтобы возобновить золотой рудник Поргера после длительной битвы за выдачу лицензий.