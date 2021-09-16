Генеральный директор Hugou Boss Дэниел Гридер говорит, что хочет покупать другие бренды
БЕРЛИН Рейтер - В интервью менеджеру компании Magazin его процитировали, сказал он, что директор компании New Hguy Bos Дэниел Гридер хочет купить другие бренды для того, чтобы выращивать немецкий модный дом.
Немецкий ярлык, который годами пытался оживить свой бизнес, прежде чем ему был нанесен вред пандемией COVID-19, сообщил о возрождении в первом квартале продаж по мере ослабления ограничений, особенно в Великобритании и Китае.
Гридер рассказал менеджеру Магазину, добавив, что он видит конкретный потенциал в Европе, хотя было преждевременно давать какие-либо имена.
В Европе, в отличие от США, пока что нет более крупных игроков в премиальном секторе. Бывший глава Гуго Босса отверг сообщение о том, что Томми Хилфигер может привлечь новых инвесторов в краткосрочной перспективе, говоря : в данный момент это не обсуждается. Швейцарский генеральный директор, который взял на себя главную должность в июне, заявил, что это было его стремление сделать Уго Босса одним из 100 крупнейших мировых брендов, в том числе потратив более 100 миллионов евро на маркетинг в период до 2025 года.