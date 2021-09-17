Генеральный директор GM Мэри Барра говорит, что внесет серьезные изменения в цепочку поставок

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 17 сентября – Президент Мэри Барра сказала в пятницу, что крупнейший автопроизводитель США планирует внести изменения в свою цепочку поставок, поскольку он работает над преодолением продолжающегося кризиса чипов, который привел к значительным сокращениям производства.

Барра сделает некоторые довольно существенные изменения в нашей цепочке поставок, как говорится в онлайн интервью. General Motors уже работает намного глубже в прямой базе поставок, потому что, как правило, существует общий контроль, что General Motors не покупает чипсы напрямую, как это делают наши поставщики. Сейчас мы имеем дело с производителями более целенаправленно. Представитель ГМ отказался дальше комментировать, как компания может изменить свою цепочку поставок.

На следующей неделе Министерство торговли США и Белый дом планируют встречу по кризису чипов, который вызвал сокращение производства автопроизводителями во всем мире.

В четверг, ГМ объявила о сокращении производства на шести североамериканских сборочных заводах из-за нехватки продукции.

Ранее в этом месяце компания была вынуждена временно прекратить производство на большинстве североамериканских сборочных станций из-за нехватки.

Chrysler Company Stellantis NV заявила на этой неделе, что из-за недостатка она сокращала производство на трёх заводах в США и Канаде.

Барра сказал в пятницу, что проблема является проблемой, которую можно решить, но она будет здесь ещё немного дольше. Гендиректор GM, опрашиваемый руководителем Delta Air Lines Эдом Бастианом в рамках серии дискуссий с коллегами-исполнителями, сказал, что некоторые новые генетически модифицированные ГМО машины имеют до 162 чипов больше, чем другие машины.

По мере того, как клиенту необходимо сместиться, нам нужно все больше и больше полупроводников, сказал Барра, говоря, что ГМ ищет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные решения проблемы недостатка.

На прошлой неделе главный финансовый директор GM сообщил о перспективах прибыли от автопроизводителя на 2021 год и сказал, что компания ожидает более стабильный год в 2022 году для поставок полупроводников.

Джекобсон предупредил, что оптовая поставка ГМ во втором квартале может быть снижена на 200,000 машин из-за недостатка чипов и потому, что ГМ переместил производство в третий квартал, когда он регулировал поставки полупроводников.