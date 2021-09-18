Генеральный директор Facebook говорит, что стейблкоины могут считаться безопасными

Зарубежка

Председатель Гринблатта Гэри Генслер представил широкий спектр взглядов на потенциальное регулирование криптовалюты на слушании в Сенате на этой неделе, заявив, что вид цифрового актива, который можно назвать стабилизаторами, можно рассматривать как безопасность.

Эти комментарии поступают в то время, когда Министерство финансов работает с другими федеральными агентствами, чтобы составить в следующем месяце доклад о возможных мерах регулирования для стабилизаций, форма криптовалюты, которая придает свою стоимость такому товару или валюте, как доллар США.

Новые правила могут привлечь большую промышленную поддержку со стороны генерального директора Facebook Дэвида Маркуса, который возглавил цифровой кошелек техногиганта под названием Нови. Маркус также находится на доске Diem Association, коалиции новых и некоммерческих членов, которые стремятся к появлению торговой новой цифровой валюты, называемой diem, которая будет обменяна на корпоративный кошелек Facebook.

В новом интервью, записанном до комментариев Генслера во вторник, Маркус сказал стабилизаторам Yahoo Finance, что, вероятно, потребуется дополнительное регулирование, которое должно быть направлено на защиту потребителей, а также предотвращение незаконных платежей, таких как отмывание денег.

Нам нужно больше регулирования? Маркус Мэтьюс, генеральный директор F 2, также известен как Facebook Financial, говорит. Прибавьте его к этому, прежде всего, к защите потребителя. Люди действительно понимают, что они покупают? Какие гарантии им гарантированы, чтобы они могли получить свои деньги, если произойдет неблагоприятное событие? Что такое стабильная валюта?

У них есть деньги? Разве они не полностью поддержаны? Можно ли получить поддержку на 10000 долларов за свою продукцию? С чем они поддерживают? Во вторник, во время выступления сенатора Элизабет Уоррена Д-Ма перед Банковским комитетом Сената, сенатор от демократов Генслера спросил о возможности того, чтобы инвесторы-крипто пытались снять деньги во время краха рынка. Генслер сказал, что Комиссия по ценным бумагам ( SEC ) мало что может сделать для того, чтобы помочь инвесторам, поскольку биржи крипто, такие как Coinbase COIN, не зарегистрировались в SEC.

В своих выступлениях в адрес регуляторов в прошлом месяце министр финансов Джанет Йеллен призывала к скорейшему принятию долларовых банкнот США регулируемыми сторонами.

Маркус сказал, что риски инвесторов, обнаруженные в биткоинах, зависят от товаров, которые поддерживают ту или иную криптовалюту.

На мой взгляд, очень надёжные стабильные монеты подкреплены денежными средствами и очень краткосрочными казначействами. Тогда вы могли бы добавить к этому буфер капитала, чтобы в принципе покрыть неожиданные операционные потери или то, что вы должны добавить другой уровень защиты, говорит он.

Facebook стремится выпустить Novi вместе с Diem к концу года, как сказал Маркус Аксиос в начале этого месяца. По словам Маркуса, демонетизация Дима, ставшая результатом усилий Facebook по развитию криптовалюты, которая началась под названием « Либра » в 2017 году, будет привязана к доллару США.

Либра столкнулась с негативной реакцией со стороны регуляторов и законодателей, когда они были объявлены в 2019 году и, в конечном счете, потеряли поддержку со стороны корпоративных покровителей, таких как Visa V и PayPal PYPLP, говоря с Yahoo Finance, Маркус заявил, что опасения по поводу незаконных платежей со стабилизаторами дают возможность регуляторам улучшить ясность правил, регулирующих такие сделки, даже несмотря на то, что стабильная система используется в настоящее время для ежедневных платежей в редких обстоятельствах.

Мы очень заинтересованы в решении проблемы использования платёжных средств, но стабильные монеты главным образом используются для биржевых операций, когда люди покупают и продают другие крипто активы, - говорит он.

По его словам, существуют положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег, борьбы с финансированием терроризма, применения санкций, и я думаю, что правила довольно ясны. В действительности, у этого есть возможность добиться большего успеха, чем сейчас, и я думаю, что так оно и будет. Ни одно решение совета директоров Facebook не показывает, что большие технологии являются слишком сильными : Элизабет Уоррен.