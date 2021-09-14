Генеральный директор авиакомпании говорит, что управление цепочкой поставок ключ к восстановлению

Зарубежка

МОНРЕАЛЬ, 14 сентября Reuters : Airbus стал свидетелем растущего давления на американскую авиакомпанию, и решение проблемы является ключом к восстановлению отрасли, как сказал во вторник глава европейского авиалайнера.

Мы действительно видим, что цепочка поставок находится в гораздо более трудном положении, чем раньше, как сказал руководитель Гийом Фори на конференции в Монреале по видеосвязи.

Мы опасаемся, что управление цепочкой поставок в течение следующих 12-18 месяцев будет самой трудной частью того, что мы должны сделать, чтобы восстановиться. По его словам, их положение было тяжелым.

Если один, два или три дефолта, это весь процесс, который стоит на кону. Управление цепочками поставок перед нами на самом деле является ключом к восстановлению мира на рынке. Фьюри выступал на экономической конференции, организованной Международным экономическим форумом американских государств, с видеосвязи из Соединенных Штатов, где внутренние поездки восстанавливались после пандемии. Однако глобальные путешествия остаются вялыми.

Мы уже видим восстановление, но бизнес-путешествия вряд ли вернутся на уровень 2019 года в течение многих лет. По словам Фори, есть также компании, пытающиеся сократить поездки для сокращения выбросов.

Есть много мест, которые заняты людьми, которые не летают в деловых целях. Они путешествуют в свободное время или встречаются со своими друзьями и семьями. Компания Reval Boeing пересмотрела долгосрочные прогнозы спроса раньше, когда внутренний авиаперевозок в Соединенных Штатах стал причиной более негативных промышленных прогнозов, которые наблюдались на пике блокировки коронавируса в прошлом году.