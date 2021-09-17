Генеральный директор Apple Тим Кук обсудит иммиграционную политику с сотрудниками
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Согласно информации из источника, хорошо известного об этой встрече, Рейтерс-инк, главный исполнительный мэр компании Apple Алехандрос сообщил в пятницу, что планирует обсудить иммиграционную политику США с министром внутренней безопасности США Тимом Куком позже.
Во время встречи Кук также сказал сотрудникам, что недавнее решение Верховного суда Соединенных Штатов по антимонопольному делу, возбуждённому создателем Фортнита Эпиковыми Играми, привело к победе Apple по девяти из 10 пунктов, по словам источника.
Как сказал источник информации, это решение было равносильно одному или двум предложениям, вычеркнутым из соглашения между Apple и застройщиками на App Storage.
Он также сказал работникам, что Apple планирует иметь физическое присутствие в Индии. По словам источника, рынок смартфонов страны мал, но телефоны « Андроид » имеют лишь большую долю рынка по сравнению с iPhone Apple.
Apple сразу не ответила на вопрос на сайте iPad.