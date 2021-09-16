Генеральный директор AMC Entertainment Адам Арон заявил, что примет биткойны в 2021 году

Зарубежка

16 сентября Reuters - Босс AMC Entertainment Holdings Inc Адам Арон сказал, что театральная сеть примет эфир, биткойны и литкойн вместе с биткойном для покупки билетов, по мере того как криптовалюты получат признание среди основных инвесторов и компаний.

Поклонники криптовалюты : Вы, вероятно, знаете, что AMCTTAatres объявила, что мы принимаем биткойн для оплаты онлайн билетов и концессий к 2021 году. Сегодня я могу подтвердить, что когда мы это сделаем, мы также ожидаем, что мы примем Ethereum, Литекойн и биткойн Кэш, Арон заявил в твиттере по статусу Twitter.com,

В августе компания заявила, что примет биткойн, самую популярную криптовалюту, к концу года.

Биткойн и эфир упали, в то время как Литекойн был немного выше. Акции AMC, один из так называемых фондовых рынков, упали примерно на 1 % в дорыночной торговле.

Потребитель Reddit сказал, что, хотя я не думаю, что это заставит какие-либо из этих монет совершить какие-либо параболические движения в результате, я считаю, что это просто еще один потрясающий шаг в глобальном внедрении крипто в целом, говорит один пользователь в группе Reddit криптовалюты r, которая обсуждает цифровые валюты.

Многие цифровые корпорации в Америке прыгают в криптовалюту, даже несмотря на то, что опасения по поводу воздействия добычи цифровых валют потребляют огромное количество энергии.

Аналитики также поднимают вопросы о жизнеспособности повседневного использования криптовалют.

Люди не покупают биткойн, чтобы использовать их. Для меня Швейцарский банк котировок все еще не является хорошо устоявшейся валютой в том смысле, что это больше инвестиции на будущее или что-то, что я, возможно, хочу иметь в будущем, сказал Ипек Озкардеская, старший аналитик банка швейцарской котировкой.

Сальвадор, который первым принял биткойн в качестве легального тендера, в настоящее время сталкивается с рядом технических проблем в своем цифровом кошельке, которые могли бы задержать процесс присоединения.