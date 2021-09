Фьючерсы на фондовые индексы США упали на 1% в преддверии решения ФРС

Зарубежка

Рейтеры - фьючерсы фондового индекса США упали на 1,10 в понедельник, поскольку инвесторы обеспокоены ростом COVID - 19 случаев и темпом экономического роста в начале недели, в течение которой Федеральная резервная система будет принимать решения о возможном сворачивании своих масштабных стимулов эпохи пандемии.

Фьючерсы, отслеживающие индекс Bluechips Dow, который, в первую очередь, включает акции, восстановленные на стабильном экономическом восстановлении, упали на 0,5 % к 07 :31 утра. Основные рейтинги Уолл-стрит в этом месяце были затронуты страхами потенциально более высоких корпоративных налоговых ставок, отрицающих прибыль, и которые избежали признаков инфляции, возможно, достигли максимума. Блок SьяP 500 находится на пути к тому, чтобы прекратить семимесячную набирающую обороты политику.

Все внимание будет сосредоточено на политическом собрании ФРС, где, как ожидается, Центральный Банк заложит основу для отказа от участия в переговорах, хотя консенсус состоит в том, что реальное объявление должно быть отложено до ноябрьских или декабрьских встреч.

Все, что указывает на ноябрьское решение о сворачивании курса, может еще больше продлить курс доллара США и, возможно, поддержать последний спад в акционерном капитале, сказал Чапалампас Пизсурос, глава исследовательской группы JFD Group.

Участники рынка также, возможно, хотели бы выяснить, может ли это также привести к более раннему повышению процентных ставок. В последнее время глобальные фондовые рынки также находятся на грани краха, усугубив проблемы в Китае Evergrande, самом задолжавшем в мире разработчике недвижимости.

Его акции утонули более чем на 15,10 долларов США в понедельник из-за опасений по поводу его способности погасить маленькую часть своего долга в 3,05 миллиарда долларов, который должен был быть в этот четверг.

В Соединенных Штатах индекс e-minis SьяP 500 упал на 1,231 %, а e-minis 100 Nasdaq – на 1,8 %.

Экономически чувствительные отрасли Boeing Co и Caterpillar Inc были ниже, чем в предыдущем году бизнеса : цифры уменьшились соответственно 11.7 и 1199.

Банковские акции, в том числе Morgan Stanley, JPMorgan Chase Co и Bank of America Corporation, упали между 1280 и 22.7 % во время предрыночных торгов, отследив доходность казначейства США. Список азиатских акций, в том числе Supple Corporation, Bilibilili Inc, Vipshop Holdings UK и Pinduoduau Inc, вылился от 32,4 % до 5МС % в условиях регулирующего подавления в Китае.

Вялые технологические акции, связанные с акциями, которые, как правило, лучше функционируют во времена экономической неопределенности, были одними из самых маленьких упадков.