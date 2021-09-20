Фьючерсы на фондовые индексы США падают из-за беспокойства инвесторов по поводу COVID - 19 случаев

Зарубежка

20 сентября Reuters - Фьючерсы фондового индекса США упали на 1,10 в понедельник, поскольку инвесторы обеспокоены ростом COVID - 19 случаев и темпом экономического роста в начале недели, в течение которой Федеральная резервная система будет принимать решение о возможном сужении своего массового стимулирования для увеличения конкуренции.

Фьючерсы, отслеживающие индекс синего хипа Доу, который в основном включает акции, которые зависят от стабильного экономического восстановления, упали на 12.5 % к 07 :31 утра. Основные рейтинги Уолл-стрит, возможно, были побиты в этом месяце из-за опасений потенциально более высоких корпоративных налоговых ставок, которые уменьшают доходы, и из-за того, что инфляция, возможно, достигла максимума. Блок SьяP 500 находится на пути к тому, чтобы положить конец семимесячному росту.

Все внимание будет сосредоточено на политическом собрании ФРС, на котором, как ожидается, центральный банк заложит основу для сокращения, хотя консенсус состоит в том, что реальное объявление должно быть отложено до ноябрьской или декабрьской встречи.

Всё, что указывает на ноябрьское решение о сворачивании курса, может еще больше продлить курс доллара США и, возможно, поддержать последний спад в акционерном капитале, сказал Чапалампас Пизсурос, глава исследовательской группы JFD Group.

Участники рынка также, возможно, готовы выяснить, может ли это в конечном счете привести к более раннему повышению процентных ставок. Мировые фондовые рынки также были на грани роста трудностей в Китае Evergrande, самом задолжавшем в мире разработчике собственности.

В понедельник его акции утонули более 15,1 миллиарда из-за опасений по поводу его способности погасить маленькую часть долга в 3,05 миллиарда долларов, который должен был быть в этот четверг, с возможностью отказа в дефолте.

В Соединенных Штатах индекс e-minis SьяP 500 упал на 1,231 %, а e-minis 100 Nasdaq – на 1,8 %.

Экономически чувствительные отрасли Boeing Co Co и Caterpillar Inc, соответственно, упали на 11,7 и 11,9 %.

Банковские акции, такие как Morgan Stanley, JPMorgan Chase Co и Bank of America Corporation, упали между 12.8 и 22.7 %, отследив доходность казначейства США

Список внутренних китайских акций, в том числе Supple Corporation Bilibilili Inc, Vipshop Holdings UK и Pinduodio Inc, вылился между 32,4 % и 52,4 % в условиях более широкого регулирующего подавления в Китае.

Богатые акции были одними из самых маленьких упадков, которые, как правило, демонстрировали лучшие результаты во времена неопределенности.