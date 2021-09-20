Фьючерсы на акции США резко упали на фоне опасений по поводу превышения лимита долга

Зарубежка

Утром в понедельник американские фондовые фьючерсы распроданы, следя за падением зарубежных акций, поскольку инвесторы нервно наблюдали потенциальные разрушительные эффекты от дефолта крупной китайской компании по недвижимости и продолжающихся дискуссий по поводу долгового предела в Вашингтоне.

В ходе ранних торгов индекс Dow Futures и фьючерсы утонули более чем на 500 пунктов, или 13,6 %. Фьючерсы BSE также упали больше чем на 1,10, что увеличило потери прошлой недели. Индекс изменчивости CBOE, или Vix VIX, подскочил более чем на 106 как смешение проблем, раздираемых рынками.

Доли китайской компании Evergrande Group 3333. HK потерпел поражение на фондовой бирже Гонконга более чем во 162 раз, поскольку возникли опасения, что китайский « жуггернаут » недвижимости рухнет под большим долговым бременем, повлияв на акционеров, держателей облигаций и потенциально спровоцировав беспорядки на других мировых рынках. Привидение более широкого подавления со стороны китайского правительства сектора недвижимости в Гонконге усилило опасения.

Между тем, горячие дебаты в Вашингтоне по поводу снижения лимита государственных заимствований, основанные на тоне о риске на рынках. В статье, опубликованной в журнале Wall Street Journal, министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс снова поднять потолок задолженности и предположила, что в противном случае правительство рискует стать дефолтом по платежам и создать широкомасштабную экономическую катастрофу. На этой неделе американский Дом будет голосовать по вопросу о потолке долга и замораживающей мере расходов, чтобы удержать правительство работать в минувшем конце финансового года в конце сентября.

Даже накануне понедельника, три основных фондовых индекса США понизились до сих пор в сентябре, на фоне эскалации опасений по поводу варианта дельты, темпов экономического восстановления, инфляции и пути вперёд для монетарной и фискальной политики. Данные о розничных продажах на прошлой неделе указывали на то, что потребитель скорее возвращается к услугам, чем к покупкам товаров на фоне последней волны коронавируса, а также на то, что по-прежнему слабые потребительские данные предполагают, что многие люди все больше обеспокоены инфляционным давлением.

Что касается денежно-кредитной политики, то перспективы краткосрочного перехода к ультра-адаптивной политике ФРС также влилили дополнительную неопределенность в рынки. Федеральный комитет по открытому рынку планирует провести свое двухдневное политическое заседание во вторник и среду, мероприятие, кульминацией которого станет новое заявление о денежно-кредитной политике, обновление экономических прогнозов и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Одним из основных направлений встречи на этой неделе будет то, начнёт ли Федеральная резервная система наращивать свой сигнал, когда она начнет подталкивать свою программу покупки активов в чрезвычайных ситуациях. Центральный Банк предположил, что количественное смягчение – которое в настоящее время включает в себя ежемесячные покупки в казначействе и ценных бумагах, обеспеченных ипотекой – начнется, как только экономика достигнет существенного дальнейшего прогресса в достижении целей ФРС в области инфляции и занятости.

Хотя мы с готовностью признаем, что Комитет мог бы внести изменения в сентябрьское заявление, чтобы показать, что резкий отказ приближается, мы полагаем, что недавний август, нанимавший прессу и мягкий рост числа случаев COVID, увеличило бы экономическую неопределенность, которая помешала бы чиновникам вносить существенные изменения в формулировкиСэм Булард, старший экономист по Wells Fargo, написал в записке в воскресенье.

Если экономические данные значительно улучшатся в ближайшие недели, тогда чиновники ФРС могли бы использовать публичные комментарии в течение октября, чтобы сигнализировать о том, что это сужение начнется в ноябре, добавил он.

Инвесторы будут внимательно следить за тем, как ФРС сворачивает свою деятельность, учитывая, что покупка активов была одним из главных инструментов, используемых центральным банком для укрепления ликвидности и поддержки экономического восстановления во время пандемии, и что, в свою очередь, она помогла поддержать рост акций до рекордно высокого уровня.

Хотя в сентябре акции потеряли некоторый импульс, некоторые стратеги считают, что этот шаг может быть временным.

Именно поэтому мы купили это падение на этой неделе и сказали нашим клиентам, что, по нашему мнению, рыночная структура идеальна для довольно большого митинга до конца сентября и, возможно, до начала октября, сказал Эдди Гобрар, ключевой советник, управляющий партнёр Yahoo Finance в пятницу. Следующим большим препятствием станет встреча ФРС в среду, которая, вероятно, займёт неделю. Если ФРС не разочарует, я думаю, что сейчас это ралли рисков, люди настолько пессимистичны по отношению к рынку, а на наших рынках общественного мнения не рухнет, когда все готовы к этому. Какими были основные шаги на торговых рынках на утро понедельника :

Эмили Маккормик - репортер в Yahoo Finance.