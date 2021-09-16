Фьючерсы на акции США открываются на фоне опасений замедления восстановления экономики

Зарубежка

С учетом того, что цены на розничные продажи в США и данные о рабочих местах должны обновляться, добавить комментарий ЛОНДОН, 16 Sept Reuters - Глобальные рынки боролись в четверг, чтобы набрать обороты, а американские фондовые фьючерсы указывали на несколько более низкий уровень открытости для Уолл-стрит, взвешенный опасениями по поводу возможного замедления экономического восстановления COVID-19.

Азиатские акции набрали обороты, подталкивая тенденцию к ослаблению европейской сессии. Индекс Хан Сена в Гонконге упал до самого низкого уровня в этом году, и китайские акции утонули, когда инвесторы бросили собственность и потребительские акции из-за опасений, что кризис ликвидности в китайской « Evergrande Group » может повлиять на экономику в целом.

Главная единица группы Hengda Real Estate Group Co Ltd подала заявку на приостановку торговли своими корпоративными облигациями на суше после снижения рейтинга.

По состоянию на 1114 год, индекс мирового акционерного капитала MSCI снизился примерно на 0,1 %. Она упала примерно на 1,7 % с тех пор, как достигла рекордно высокого уровня 7 сентября после того, как достигла высокого уровня в системе для реальных клиентов.

Прогнозы - Данные из Китая со слабыми данными в Китае в среду усилили ставки инвесторов на то, что глобальный рост будет негативно сказываться из-за COVID-19 и ограничений на цепочки поставок.

Но европейский фондовый рынок в настоящее время был выше, добавляя 0,8 % к предыдущему дню и до сих пор набирая 0,2 % на этой неделе.

Наздак 500 E-minis упал на 0,1 %, в то время как E-Minis S&P 500 упал на 0,2 %.

В настоящее время внимание сосредоточено на данных по безработице в США о еженедельных претензиях на безработицу и о розничных продажах в августе, которые, как ожидается, должны были составить 8 : 30 утра ET 1230 GMT Розничных продаж в августе, - написал в записке, адресованной клиентам, главный инвестиционный сотрудник банка Саксо Стин Якобсен.

Несмотря на то, что это падение в значительной степени неделимо на рынке, оно все еще может поддержать американское казначейство, подталкивающее доходность к снижению на пару базисных пунктов. Тем не менее, мы ожидаем, что доходность останется в диапазоне от 1,2 % до 1,35 % на встрече FOMC на следующей неделе. Рынки ждут встречи Федеральной резервной системы на следующей неделе, чтобы получить подсказки о том, когда центробанк США начнет подавлять стимулы.

Инвесторы также внимательно следят за инфляционными данными. Глобальная картина неоднозначна : данные США во вторник показали, что инфляция охлаждается и, возможно, достигла своего пика, но инфляция в Британии была самой высокой за многие годы, согласно данным в среду.

Общий рынок находится в стороне от снижения, но с тенденцией к снижению риска внизу, и это внизу, и это вниз к знакам варианта Дельты, возможно, находится на пике в США, что ведёт людей в рефляцию и восстановление, сказал Киран Ганеш, глава перекрестного управления активами в UBS Global Godance Management.

В то же время существуют опасения по поводу бюджетной консолидации и опасения по поводу того, что Китай переходит к блокировке. Крупные банки сказали клиентам уменьшить их подверженность акциям, при этом многие участники рынка ожидают, что « бычок » акций закончится.

Генеральный директор UBS Ганеш заявил, что для китайских акций регулятивный риск еще не закончился.

Нам понадобится 3-4 месяца спокойствия, прежде чем люди снова начнут покупать китайские акции, крупные технологические компании, более подверженные социальным проблемам, будь то собственность или образование, подвергаются регулятивным рискам. Доллар США вырос, валютный индекс вырос на 0,3 % в день до 92.746.

Евро упал на 0,4 % до 1,17705, индекс имеет тенденцию к самому низкому уровню за последние шесть месяцев.

Австралийский доллар, который считается жидким индикатором аппетита к риску, был на 0,2 % слабее при 0,7318 --

Данные о рабочих местах показали, что в августе уровень занятости в Австралии снизился, поскольку блокирование кордонавируса в Сиднее и Мельбурне вынудило бизнес уволить работников и сократить часы работы.

10-летняя доходность казначейства была чуть выше на уровне 1,3141 %, в то время как доходность по государственным облигациям в основной зоне евро была относительно неизменной.