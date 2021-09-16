Зарубежка

Фьючерс акций США был поражен еще одним днем убытков в Китае и Гонконге в четверг, когда индексы упали из-за страха перед глубоким замедлением экономического роста и долговыми проблемами с гигантским разработчиком недвижимости China Evergrande Group.

Фьючерс, привязанные к S&P 500 и Dow Jones Industrial Scide, колебались между прибылями и потерями, что указывает на то, что оба индекса могли видеть резкий торг после открытия колокола. Контракты с « Насдак 100 », у которых много технологий, сократились менее чем на 0,1 %.

Гонконгский Hang Sen сократился на 1,5 %, а китайский Шанхай Composite упал на 1,3 %. 16 августа 2018 года резко вырос объем продукции по мере новой вспышки варианта Covid 19 Delta и ужесточения правительственных правил на рынке недвижимости, которые ударили по потребительским расходам и жилищному сектору.

Инвесторы были также обеспокоены тем, что могут возникнуть проблемы в компании Evergrande, одной из крупнейших застройщиков жилья в Китае, которая составляет большую часть экономических расходов и благосостояния домохозяйств.

Эвергренд выдвинул идею о том, что в китайской правительственной системе существует так много факторов уязвимости, что трудно понять, куда вмешается китайское правительство, - сказала Зема Шах, главный стратег основных глобальных инвесторов. Стоксовая Европа 600 набрала 0,6 % в других странах. Доля Лагарда выросла на 20 % после того, как французский конгломерат заключил сделку по увеличению своей доли в медиа-группе, что открыло дверь к полному поглощению.

Доля авиалайнера оказалась на 4 % выше после того, как она подняла свой пятилетний прогноз роста до 225 миллионов клиентов к марту 2026 года. Евразия также набрала долю в других авиакомпаниях : 3,3 % и 2,9 %.

Ожидалось, что ЭТ упадет в августе. Проблемы производственно-сбытовых цепочек ограничивают производство автомобилей и накачивают продажи, в то время как возрождение Covid 19 подрывает доверие потребителей и, возможно, покупает в магазинах, ресторанах и онлайне.

Инвесторы также получат свежие данные о количестве американцев, которые впервые подали заявления на пособие по безработице в течение недели, завершившейся 11 сентября, через пять лет после начала программы. Количество заявлений о пособиях по безработице достигло низкого уровня в начале сентября, но экономисты, опрошенные журналом The Wall Street Journal, ожидают, что в самых последних данных заявления будут тикать больше.

На рынках облигаций доходность по десятилетним векселям Казначейства достигла 13,32 % по сравнению с 13,39 % в четверг. Цены на акции резко упали в четверг, когда азиатские индексы в основном проиграли, а европейские – намного слабее.

ЭКСЛЮЗИОН : Фьючерсы S&P 500 упали на 0,1 %, а фьючерсы, привязанные к индустриальному среднему показателю Dow Jones, упали на 0,1 %. Контракты не обязательно предсказывают движения после открытия колокола.

Акции Торонто поднялись в четверг после того, как фондовая биржа продвинулась вперед. Стоксовая Европа 600 поднялась в утреннем торговом бизнесе на 0,5 % до 500 рупий. Отрасли промышленности и коммунального хозяйства потеряли позиции, в то время как сегменты оборудования и материалов принесли свои плоды. FTSE 100 Соединенного Королевства, который контролируется крупным международным бизнесом, вырос на 0,3 %. Некоторые другие акции в Европе также поднялись, по мере того как в Германии CAC 40 набрала 0,6 %, а во Франции DAX – 0,3 %.

Швейцарский франк, евро и британский фунт торговали по отношению к доллару США на 0,3 %, 0,2 % и 0,1 %.

Что касается сырьевых товаров, то « Brent gutt » упал на 0,1 % до 75,39 долл. США за баррель. Золото упало на 0,6 % до 1784 долларов. 40 тройных унций.

Доходность 10-летнего казначейства достигла 1,32 % на 1,31 % от 13,32 %. Уступки движутся обратно к ценам. Немецкая 10-летняя доходность, равная 10 годам, выросла до минус 0,296 % с минус 0,305 %, в то время как 10-летний государственный долг Великобритании, известный как доход от гильков, вырос до 0,701 % с 0,689 %.

В Азии индексы, в основном, упали, поскольку Hang Seng в Гонконге был ниже 1,8 %, индекс Nikkei 225 в Японии снизился на 0,6 %, а китайский эталонный индекс Shanghai Common спал 1,3 % после того, как он достиг 0,6 % раньше.