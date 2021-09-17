Фунт США падает, поскольку некоторые банки продвигают повышение ставок

Зарубежка

Лондон, 17 сентября - Reuters - Усредненный курс фунта по отношению к более сильному доллару и вырос по отношению к евро в пятницу, когда некоторые инвестиционные банки выдвинули свой прогноз роста курса Банка Англии.

Доллар упал в пятницу до трехнедельного пика, по-прежнему извлекая выгоду из хороших данных о продажах, опубликованных в четверг.

В прошлом месяце объёмы розничных продаж в Великобритании внезапно упали во время самой продолжительной засухи с начала исторических рекордов, хотя они остаются выше докризисных уровней.

Плохой августовский отчет о розничных продажах Великобритании, возможно, в какой-то степени привлечёт рост валютных курсов в Великобритании, а также, по словам EJP, ссылается на британский фунт.

Некоторые аналитики ожидают, что Банк Англии повысит ставки с середины 2020 года, после недавней сильной инфляции и экономических данных.

По словам Goldman Sachs, в четверг он выдвинул свой базовый прогноз повышения ставок до мая 2022 года, так как Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии считает, что фундаментальные условия для начала ужесточения денежно-кредитной политики выполнены.

Взяв на себя роль риска в стратегии процентных ставок, мы выясним, что перспективы 2022 года в значительной степени склоняются к изменчивому повороту в экономике, в то время как после 2022 года они сильно склоняются в сторону « ястребного » результата, - говорят экономисты Deutsche Bank в исследовательской записке.

Стерлинг во вторник достиг шестимесячного максимума по отношению к доллару, поскольку данные показали, что базовые потребительские цены в США выросли за шесть месяцев августа самыми медленными темпами за последние шесть месяцев.

Несмотря на то, что на следующей неделе банки Банка Англии, скорее всего, проголосуют массово за досрочное прекращение их программ по COVID-19 - стимулированию, они, скорее всего, задержатся на время.

Стерлинг достиг своего самого низкого уровня по отношению к доллару 8 октября в 1500 году, после того как он достиг 14 сентября максимума в $ 1,3913.

В 2015 году курс фунта был на 0,15 % выше по сравнению с евро за 85,36 пенса.

Экономисты Deutsche Bank утверждают, что недавнее повышение цен на нефть может навесить на фунт стерлингов.

Они отмечают, что Британия является чистым импортером топлива и имеет значительный дефицит природного газа, добавив, что комбинация значительно большего недавнего повышения цен на газ и этого состава топлива привела к большому ухудшению условий торговли Британией по сравнению с европейскими партнёрами.