ФРС пересмотрит правила этики после громких торгов

Зарубежка

Правила для региональных президентов ФРС могли бы стать более строгими после того, как высокопоставленные чиновники ФРС начнут торговать, что привлекло к себе некоторое внимание и вызвало призывы к запрещению таких транзакций.

По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, он приказал пересмотреть политику центрального банка, чтобы выяснить, нужно ли вносить изменения.

Доверие американского народа крайне важно для того, чтобы Федеральная резервная система эффективно выполняла свою важную миссию, - сказал в своем заявлении председатель Совета директоров Пауэлл, - свежий и всеобъемлющий анализ этических правил, касающихся допустимых финансовых холдингов и деятельности высших должностных лиц ФРС. Этот анализ поможет найти способы дальнейшего ужесточения этих правил и стандартов. В соответствующих случаях, Совет добавит изменения к Кодексу поведения Резервного банка, и любые изменения будут внесены в кодекс. Недавние разоблачения дюжины руководителей региональных банков Федеральной резервной системы показали, что президент Далласа Эрик Розенгрен сделал несколько индивидуальных сделок с акциями на сумму более 1,1 млн долларов в прошлом году, а президент Бостонской ФРС Роберт Каплан, как покупал, так и продавал активы, включая сделки с несколькими инвестиционными трестами по недвижимости.

Ни Каплан, ни Розенгрен не нарушали политики ФРС ни в своих активах, ни в торговле, но оба заявили, что они будут продавать свои индивидуальные холдинги, чтобы избавиться от каких-либо признаков неподобающих действий после того, как их разоблачения привели к негативному влиянию на институт. Другие региональные президенты Федеральной резервной системы также имеют миллионы акций, но в прошлом году не занимались какими-либо сделками.

Основные правила, определяющие личную финансовую практику для должностных лиц Федеральной резервной системы, являются теми же, что и для других учреждений, как сказал в своем заявлении представитель ФРС. У нас также есть набор дополнительных правил, которые отличаются от правил, применяемых в Конгрессе и других органах, специфически для работы, которую мы проводим в Федеральной резервной системе. Заявление ФРС пришло через день после того, как Сен. Элизабет Уоррен впервые приехала в Дэли. Пошлите письма каждому региональному президенту ФРС, призывая их запретить владение ценными бумагами в течение следующих 60 дней.

Такая финансовая деятельность вызвала опасения по поводу конфликтов интересов между высокопоставленными чиновниками, обладающими экстраординарным политическим влиянием, и по поводу широкого доступа к информации об экономике, поднимая вопросы о самоуправлении чиновников ФРС, беспокоясь о том, что президенты ФРС имели доступ к информации, которая могла бы принести пользу их личной торговле, а также о восприятии того, что парень, влиявший на денежно-кредитную политику, зарабатывает деньги для себя на фондовом рынке, особенно когда ФРС потратила в прошлом году на то, что ФРС потратила никогда раньше - попробовала программы, чтобы спасти широкий спектр финансовых рынков от финансовых рынков