Французское коммунальное предприятие Engie выбрало 5 претендентов на сервисное подразделение Equans: источники
ПАРИЖ-Reuters - Французская коммунальная компания Engie выбрала пять из семи участников своего сервисного подразделения Equans и надеется получить обязательные предложения в ближайшие недели, - говорили два источника, знакомых с этим вопросом.
Газогазовая и энергетическая группы упростили свою расширяющуюся структуру, которая включает бельгийское ядерное оружие, которое должно быть ликвидировано, и мобилизует средства, продавая неосновные активы для расширения на возобновляемые источники энергии.
Предприятия сферы услуг, которые состоят из таких областей, как эксплуатация зданий, надеялись поднять ставки между 5-6 миллиардами евро, как ранее заявили источники. Согласно одному из источников, предложения достигли высшей точки этого диапазона в среду.
Инвестиционная фирма APlo Global Management и дуэт частных акционерных компаний CVC и PAI были опустели из списка участников торгов, к которым добавили источники
Промышленные группы Buyges, Eiffage и Spie прошли через следующий раунд, как и Бэйн и Карлайл. По словам источников, обязательные заявки ожидаются в конце октября.
Участники торгов и Энджи отказались давать комментарии.
Энджи, принадлежащая почти 24 % государству-президенту, стремится завершить этот процесс в конце года и накануне президентских выборов во Франции в 2022 году. При рассмотрении предложений она будет рассматривать различные гарантии занятости, предлагаемые участниками торгов, а также цены. Экванцы нанимают 74,000 человек.