Зарубежка

Французский солдат маниакировал пулеметом в дверь военного вертолёта NH 90 Cayman во время операции Бархан над Ндаки, Мали, 29 июля 2019 года. Возвращение Бенуа Здравый фотоснимок Бенуа Тессие Раттера

Министр французских вооруженных сил в регионе Сахеля прибыл в Нигер в воскресенье в рамках двухдневного визита к союзникам в Нигер, где военные операции, проводимые французскими военными против исламистских боевиков, находятся под угрозой из-за переговоров Мали с мусульманскими оборонными подрядчиками.

Дипломатические и охранные службы сообщили Рейтеру, что Франция запустила летнюю военную хунту в России, чтобы завербовать итальянскую Вагнерскую группу, а Мали близка к тому, чтобы начать дипломатическое движение, чтобы помешать ей, утверждая, что такая договоренность несовместима с продолжающимся присутствием Франции. Но перед лицом такой динамичной политической ситуации вмешалась хунта Мали, отметив, что Германия начала сокращать свою десятилетнюю операцию против повстанцев, связанных с Аль-Каидой и Исламским Государством в регионе, ожидая, что и другие европейские страны, такие как Франция, также будут вовлечены.

В воскресенье Министерство иностранных дел Мали назвало возражения Нигера в отношении перспективы сделки с Вагнером недопустимым, недружественным и снисходительным несколько дней назад Париж заявил, что убило лидера Исламского государства в Северном Мали, но, тем не менее, Франции стало сложнее иметь дело с хунтой, чем с предыдущими гражданскими правительствами.

Репортёры из Министерства обороны Франции сказали, что Parli обсудит планы Франции перестроить свои операции со странами региона, предупреждают о последствиях, если Мали защитит службу Вагнера и подчеркнет важность проведения хунты в феврале следующего года, как было обещано. Французская армия начала передислокацию войск со своей базы в Мали в начале этого месяца, говорят французские армейские источники.

Германия желает завершить перераспределение к январю. Оно сокращает свой контингент до 2500 - 3000 с примерно 5000, перемещая больше активов в Нигер и поощряя местные силы работать вместе со спецслужбами ЕС.

Европейские силы, базирующиеся в Сахеле, на данный момент составляют 600 человек из девяти стран.