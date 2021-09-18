Французский собор Парижской Богоматери откроется к 2024 году
Взгляд показывает, что 15 апреля 2021 года в Париже, Франция, в результате разрушительного пожара, на крыше собора Нотр-Дама-де-Париша, который был поврежден два года назад, в то время как ведутся работы по восстановлению. Работа по восстановлению Нотр-Даму де Парижа была завершена, позволив начать восстановление на соборе через два года после того, как огонь уничтожил чердак и отправил его шпилю, разбившемуся вниз по хранилищу, как заявили чиновники в субботу.
Вскоре после пламени в апреле 2019 года президент Эммануэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен, когда во Франции пройдут Олимпийские игры. Тогда он будет обещан вновь открыться к 2024 году для верующих, когда Кафедраль будет восходит к 12-му веку. Последней фазой усилий по обеспечению безопасности ее структуры было усиление пожарных хранилищ с гигантскими деревянными архообразными оболочками, а также государственное агентство, возглавляющее работу, добавив, что оно находится на пути к достижению целевой даты возобновления Макрона.
Собор будет восстановлен в предыдущем дизайне, включая шпилю 96 - 315 - футов, разработанную архитектором Юджином Виолеттом - Дуком в середине 1800-х гг., для которого была выбрана новая древесина. Работы по восстановлению, как ожидается, начнутся в ближайшие месяцы после процесса торгов для отбора компаний. Операция по очистке интерьера начнется для внутренних стен и пола здания в этом месяце, - сказано в заявлении.
Пожар в Нотр-Даме вызвал землетрясение во Франции и во всем мире. Слабые парижане и ошеломленные туристы смотрели с недоверием, в то время как адом рвутся в собор, который знаменует сам центр Парижа.