Зарубежка

Существующие держатели также продадут акции в IPO, - сказала компания в заявлении в понедельник. В 2016 году ОВЗ оценивалось в более чем $ 1,миллиарда, когда KKR Co. и BowerBrook Capital Partners объединили 2016 с KKR Co. в бизнесе.

OVH сдает в аренду электроэнергию для хранения и обработки энергии таким клиентам, как носорогователь Мишель и французский президентский дворец. Помимо Amazon Web Services, в число конкурентов входят Google Cloud и Microsoft Corporation.

Этот листинг является частью шквала французских IPO этим осенью, когда компании используют подъёмные рынки. Компании Cybersecurity Networks и частные акционерные компании Anten Infrac Infrac Partners принимают заказы на их предложения, в то время как компания здравоохранения Icade Sante и Casino Gichard Perrachon SA, которая занимается возобновляемой энергетикой, заявила, что они также планируют перечислить.

В июне компания заявила, что начала подготовку к списку фондового рынка. Основатель Октаве Клаба и его семья владеют 71,% компании и планируют остаться акционерами большинства после этого предложения.

OVH, базирующийся в Рубайксе рядом с бельгийской границей, заложил основу для IPO на протяжении многих лет. Компания наняла ветерана Майкла Полина в 2018 году на должность нового генерального директора. В 2013 году она пережила катастрофу, когда пожар уничтожил один из четырех центров данных в Страсбурге, Франция, и уничтожил другой.

Клабата начал свой бизнес в 1999 году, открыв свой первый хранилище в Париже с кредитом от телекоммуникационного предпринимательства Ксавье Ниль. Его родители, иммигранты из Польши, вступили в компанию в первые годы ее существования, а его брат Мирослав Клаба является научным директором и директором по развитию, согласно сайте ОВЗ.

BNP Paribas SA, Citigroup Inc. JPMorgan Chase Co. и KKR Capital Markets являются глобальными координаторами наряду с компаниями Credit Suisse Group, Goldman Sachs Group Inc. Morgan Stanley и Societe General SA, в то время как CIC является одним из ведущих менеджеров.