Франция заявляет, что решение США отказаться от сделки с Австралией свидетельствует о непоследовательности

Зарубежка

Пенсильвания, 16 сентября Reuters - Решение Соединенных Штатов оттолкнуть Францию от соглашения, которое они подписали с Австралией, с целью закупки субмарин демонстрирует отсутствие согласованности в то время, когда два союзника сталкиваются с общими проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил Франция в четверг.

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия ранее заявляли, что они создадут партнёрство по безопасности для Индо-Тихоокеанского региона, которое будет включать помощь Австралии в приобретении американских атомных подводных лодок и аннулировании многомиллиардной подводной лодки, разработанной во Франции.

Выбор отрезать Европейского союзника и партнера, как Франция, от структурного партнерства с Австралией в то время, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе, показывает отсутствие согласованности, которую Франция может только признать и пожалеть, заявил министр иностранных дел Жан-Ивс Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли в совместном заявлении.

Австралия выбрала французскую военно-морскую группу для строительства нового подводного флота стоимостью 40 миллиардов долларов США в 2016 году, чтобы заменить свои предыдущие подводные лодки Коллинз более чем на два десятилетия.

Она была одним из самых успешных в мире оборонных транзакций, но столкнулась с проблемами и задержками из-за просьбы Канберры о том, чтобы большинство промышленных предприятий и их компоненты использовались на местном рынке.

Французские министры иностранных дел и обороны также заявили в заявлении, что решение Австралии отказаться от контракта противоречит духу сотрудничества между ними.

Они добавили, что этот шаг усиливает все элементы, но только необходимость достижения Европой стратегической автономии. По их словам, нет другого надежного способа защитить наши интересы и ценности во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.