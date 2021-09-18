Франция заявляет, что Австралия "совершила огромную дипломатическую ошибку"

Зарубежка

Париж, 18 сентября, Reuters - Австралия совершила огромную дипломатическую ошибку, - сказал французский посол в субботу, отправившись в Париж после того, как Канберра бросила многомиллиардный заказ на французские подводные лодки в пользу альтернативного соглашения с Соединенными Штатами и Великобританией.

Я думаю, что это была огромная ошибка, очень плохая работа с партнёрством, потому что это не контракт, это было партнерство, которое должно было основываться на доверии, взаимопонимании и искренности, сказал посол Жан-Пьер Тебо в Канберре журналистам.

Австралия заявила в четверг, что она нарушит соглашение 2016 года для Индийской морской группы Фиджи о строительстве флота атомных подводных лодок и вместо этого будет строить как минимум восемь обычных подводных лодок с США и британской технологией после того, как она выстроит трехстороннее партнерство по безопасности.

Франция назвала отмену сделки - стоимостью в $ 4,00 млрд в 2016 году и считала, что она стоит гораздо больше сегодня - ножом в спину и отозвала своих послов из Соединенных Штатов и Австралии.

Я бы хотел попасть в машину времени, если это возможно, и обеспечить, чтобы в конечном итоге мы не столкнулись с такой неадекватной, неуклюжей, неадекватной неавстралийской ситуацией, - сказал Тебо.

Мне очень грустно, что я вынужден уйти из дома, но для того, чтобы сделать некоторую переоценк Австралия выражает сожаление по поводу отзыва посла Франции и говорит, что она ценит отношения с Парижем и будет продолжать сотрудничать с Францией по другим вопросам.

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Price заявил, что Франция является союзником « неизбежного » и что Соединенные Штаты будут участвовать в следующих нескольких днях, чтобы разрешить разногласия.

Ссора представляет собой самый низкий момент в отношениях между Австралией и Францией с 1995 года, когда Канберра выразил протест против решения Франции о возобновлении ядерных испытаний в южной части Тихого океана и отозвала своего посла для консультаций.