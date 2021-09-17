Франция считает, что комитет по этике МВФ должен изучить отчет о рейтинге Китая

Зарубежка

ПАРИЖ – Комитет и совет по этике Международного Валютного Фонда должны изучить доклад, в котором утверждается, что главный руководитель МВФ Кристалина Георгиева надавила на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в флагманском отчёте, в то время как в Мировом Банке, источник финансов Франции сказал в пятницу.

С 2019 года Георджиева возглавлял МВФ, где его роль росла : 650 миллиардов долларов новых специальных прав заимствования, их квази-валюта, распределялась как часть стремления помочь в борьбе с экономическим ущербом, причиненным COVID-19.

Независимый отчет не является приговором, и, по словам источника министерства финансов, Комитет и совет МВФ по этике должны изучить этот отчет, выслушать директора и представить его выводы.

Именно на этом основании Франция сможет полностью оценить ситуацию, как сказал источник в ответ на доклад, подготовленный внешней юридической фирмой по просьбе Комитета по этике Всемирного банка.

Георгиева заявила, что она не согласна с выводами и интерпретацией доклада, но это повредило ее репутации всего за неделю до ежегодной встречи руководителей мировых финансов.

Результаты независимого расследования, опубликованного в четверг, говорят, что лидеры Всемирного банка – в том числе тогдашний главный исполнительный директор Георгия оказал чрезмерное давление на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в докладе банка Doy Business 2018.

В то время, базирующийся в Вашингтоне закрытый заем ( MLR ) искал поддержку Пекином большого увеличения капитала.

Мировой банк сказал, что он отменит серию отчетов, которая идет с 2003 года, и опозорит инвесторов, которые полагаются на нее, чтобы помочь им оценить страновой риск.

Министерство финансов США, которое управляет доминирующими акциями МВФ и Всемирного банка, заявило, что оно проводит анализ того, что оно назвало серьезными заключениями отчёта, чиновники из Японии, еще один ключевой донор для обоих учреждений, говорили с коллегами из других стран о выводах доклада, правительственному источнику, который знает об этом деле, рассказал Рейтерс.

Доклад Георгиевы приходит почти через два года после того, как он возглавил МВФ, незадолго до крупнейшего глобального экономического кризиса в его истории - 76-летней давности - болгары, вызванной пандемией COVID-19.