Зарубежка

В южном городе Ницце 320 сотрудников были отстранены в среду и около 100 еще находятся под проверкой, - сообщила CNN сотрудник отдела по связям со средствами массовой информации Изабель Баттрел.

Дюжина отставок была передана работникам здравоохранения из-за этой политики, но Веран сказал, что из-за отставки не было никакого хаоса.

12 июля Эммануэль Макрон объявил, что все работники здравоохранения, в том числе в больницах, домах престарелых и домашнюю медсестру, должны быть полностью вакцинированы против Ковида или рискуют быть отстранены от работы или уволены с 15 сентября.

В стране около 2,7 миллиона медицинских работников. Игра Макрона с вакциной может иметь некоторые подсказки о том, что действия Макрона были частью обширного набора мер по стимулированию вакцинации после того, как скорость яблони замедлилась в течение лета. Любой взрослый, не имеющий пропуска по болезни, который доказывает их статус прививки или недавний отрицательный тест, не может входить в бары и кафе или преодолевать большие расстояния на поезде. Большинство работников системы здравоохранения, отстраненных от работы до сих пор, являются вспомогательными сотрудниками, сказал Веран, добавив, что большое количество отстранений является лишь временным. По его словам, многие из них решили пройти вакцинацию, понимая, что обязательство является реальностью. Веран добавил, что самое важное - это то, что все люди, находящиеся в контакте со старыми французами, будут вакцинированы впредь. Почти две трети населения Франции полностью вакцинированы, при этом еще 10% получили одну дозу двухзубого режима. По данным Национального статистического управления, впервые с 18 июля заболеваемость коронавирусом в стране была ниже 100 положительных случаев на 100 000 человек, при этом от учреждений здравоохранения мало что было получено.