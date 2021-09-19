Франция отменяет двустороннюю встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом
Министр обороны Франции Флоренс Парли посетит Сентинеллских солдат операций по обеспечению безопасности возле железнодорожной станции Астерлиц в Париже, Франция, 29 июля 2021 года. PARK, 19 сентября - июль - Франция отменила встречу между министром вооруженных сил Флоренсом Парли и ее британским коллегой на этой неделе после того, как Австралия отменила приказ о подводных лодках с Парижем в пользу сделки с Вашингтоном и Лондоном - два источника, знакомые с этим вопросом.
По словам источников, в основном лично принял решение прекратить двухстороннюю встречу с британским министром обороны Беном Уолласом.
Французское министерство обороны не могло сразу связаться с ним. Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать.
Источники подтвердили более ранний отчёт в газете Guardian, что встреча была отменена.
Удаление многомиллиардного подводного контракта в долларах, который был заключен в 2016 году, вызвало дипломатический кризис : Вашингтон и Канберра отправили своих послов из Парижа.
Франция утверждает, что ее союзники не консультировались с ней, в то время как Австралия заявила, что она в течение нескольких месяцев давала понять Парижу свои опасения по поводу этого контракта.
Президент Бразилии Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят кризис в ближайшие дни на телефонном номере, заявил в воскресенье представитель правительства.