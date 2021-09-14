Франция осуждает план по привлечению российских наемников в Мали

Зарубежка

ПАРИЖ, 14 сентября Рейтер - Во вторник министр иностранных дел Франции критиковал планы, которые приведут российских наемников в Мали, говоря, что такой шаг несовместим с французским военным присутствием в бывшей колонии.

Дипломатические источники и службы безопасности сказали Рейтеру, что между верхушкой Мали вагнеровской группировкой и российской военной хунтой существует тесная сделка по подготовке малийских военных и обеспечению безопасности высокопоставленных чиновников.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, которого спрашивали законодатели о сообщении, сказал : Вагнер – это милиция, которая в прошлом продемонстрировала себя в Сирии и Центральноафриканской Республике, что совершала злоупотребления и все виды нарушений, которые не соответствуют какому-либо решению и поэтому несовместимы с нашим присутствием. Я говорю это так, чтобы его услышали, сказал он.

ФИДЕЛЬТИ – Министр Вооруженных Сил заявила в ходе отдельного слушания, что она была крайне обеспокоена такой сделкой.

Источники рассказали Рейтеру, что Париж начал дипломатическую кампанию, чтобы помешать хунте принять сделку - которая пришла к власти в мае в результате государственного переворота. Если сделка состоится, Париж выйдет из Мали.

Франция обеспокоена тем, что появление европейских наемников подорвет ее десятилетнюю контртеррористическую операцию против Аль-Каиды в Сахелианском регионе Западной Африки так же, как она начинает сокращать свою 5000 сильную миссию там, чтобы сделать ее с большим количеством европейских союзников, говорили дипломатические источники.

В июле президент США объявил об этих планах. В последние месяцы Франция приветствовала некоторые успехи в борьбе с боевиками, но ситуация крайне хрупкая, усугубляемая беспорядками в Мали после переворота.

Источник безопасности, который отслеживает Западную Африку и европейский источник в регионе, сказал, что, по крайней мере, 1000 наемников могут быть вовлечены в сделку Вагнера. Еще два источника были не уверены в том, сколько это число было и не дало количественных показателей.

Четыре источника сообщили, что Wagner Group будет получать около 6 миллиардов франков КФА 11 миллионов долларов в месяц за свои услуги. Рейтер не смог обратиться к Wagner Group за комментариями.