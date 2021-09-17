Новости – Зарубежка
Зарубежка
Франция назвала британского посла в Австралии сделку на сумму более 40 млрд долларов
17 сентября, 2021 23:30
>1 мин
>1 мин
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.
ПАРИЖ, 17 сентября Reuters - Соединенное Королевство в сделке между Соединенными Штатами и Австралией, которое заключило контракт на сумму 4,00 млрд долларов США между Канберрой и Парижем, сообщило оппортунистический источник в пятницу.
Французская оппортунистически позвонила в британское посольство, чтобы дополнить эту операцию, - сказал британский дипломат. Нам не нужно консультироваться в Париже с нашим послом, чтобы знать, что следует думать и какие выводы делать из этого. Франция не ссылалась на Великобританию в каком-либо официальном послании по поводу этой сделки, сосредоточив свой гнев на Австралии и, в частности, на Соединенных Штатах.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости