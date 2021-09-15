Форд, Walmart, запустить услуги самоуправляемой доставки
Компания Ford, Walmart и Argo IA запустили автономный сервис доставки автомобилей Reuters - Самовозглавляющий стартап Argo IA, автопроизводитель Ford Motor Co и Walmart Inc, вместе запустят автономный сервис доставки автомобилей в Майами, Остин и Вашингтоне, округ Колумбия, в среду утром.
Тесты на интеграцию начнутся в этом году, добавили компании.
Этот шаг происходит по мере того, как потребительские ожидания переходят к следующим дням или тем же дням доставки, особенно в городских районах с более высокой концентрацией поставок.
Мультигородская служба позволит клиентам Walmart размещать онлайн-заказы продуктов и других популярных предметов для автономной доставки в свои дома.
Решение Walmart, основанное на Клауде, будет интегрировано с Argo, чтобы управлять онлайн заказами и доставкой маршрутов. Тестирование Арго самоуправляемыми автомобилями с системой самоуправления Форда затем доставит заказы клиентам.
Это сотрудничество будет способствовать нашей миссии по доставке продуктов с беспрецедентной скоростью в дома наших клиентов, сказал Том Уорд, старший вице-президент по доставке товаров в Уолмарте в Соединенных Штатах.
Компания Walmart ранее сотрудничала с компанией General Motor's Cruise в пилоте самоуправляемого производства, а также с компаниями Gatik и Nuro, производящими стартапы,