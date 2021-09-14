Форд добавляет другую технокомпанию на вторую неделю подряд

Зарубежка

Компания Ford Motor Co. анонсировала еще одну крупную технокомпанию на вторую неделю подряд, подобрав бывшего руководителя Лоу Майка Amend для выполнения функций нового главного сотрудника по цифровым и информационным технологиям производителя автомобилей.

За последние три года работы в Loe, Amend, 43, он был президентом интернет-бизнеса компании, который почти утроился за время его пребывания в должности. Поправка занимала аналогичную позицию в J.C. Penney, где на 20 % росла годовая онлайн-продажа, и в The Home Depot, где на 40 % росла онлайн-продажа.

Джим Фарли добавляет к нашей команде измерение, поскольку мы используем технологии и программное обеспечение для преобразования нашей компании и транспорта изнутри, - сказал в заявлении генеральный директор Форд Майк. Форд всегда был новатором в автомобилях ; теперь мы распространяем наши цифровые возможности на новые уровни, чтобы еще больше отличить себя от клиентов и конкурентов. Внесение поправок возглавит программу и технологическую платформу Форда, и он будет тесно сотрудничать с другим технологическим новичком автогигантом.

На прошлой неделе, Форд-Алум Даг Филд был нанят Apple в качестве главного сотрудника по технологиям и встроенным системным вопросам. Филд был вице-президентом в Apple, а также старшим вице-президентом в области инженерии в Тесла.

Хау Тай-Танг будет работать в тесном контакте с командами, возглавляемыми Главной производственной платформой и сотрудником по операциям компании « Форд » Адамом Корби, сообщил об этом в пресс-релизе.

Эндд сказал, что было захватывающе присоединиться к Форду в такой критический период в компании и отрасли. Концепция цифрового опыта нашей компании была полностью переосмыслена для наших клиентов, коллег, дилеров и партнёров, и мы будем использовать технологии и данные в реальном времени, чтобы воплотить это видение в жизнь.