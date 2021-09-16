Фондовый рынок США падает из-за падения рабочих мест и розничных продаж

Зарубежка

16 сентября Фьючерс индекса акций США немного упал в четверг после сильного митинга на предыдущей сессии, когда внимание инвесторов переключилось на будущие данные о безработицах и розничных продажах для лучшего понимания текущего восстановления экономики.

Индексы Уолл-стрит ознаменовали значительную прибыль в среду, при этом чувствительные для экономики циклические акции извлекли наибольшую выгоду из скачка цен на нефть и данных, которые говорят о том, что рост активности компаний оставался стабильным в стране.

Данные также показали падение цен на импорт, которое в сочетании с недавним исследованием, показывающим замедление потребительских цен, подразумевает, что инфляция, скорее всего, достигла пика и в конечном итоге снизится до более управляемого уровня.

Однако фондовый рынок изо всех сил пытался удержаться на рекордных пиках в начале этого месяца из-за сезонно более слабых тенденций в сентябре, а также из-за опасений по поводу того, что восстановление экономики может угаснуть в конце года.

В настоящее время внимание сосредоточено на августовских претензиях на безработицу и данных о розничных продажах, которые должны были составить 8 : 30 ET 1230 GMT S&P 500 E-minis упали на 5,75 пунктов, или 0,13 %, при 06 : 22 ET. Dow E-minis упал на 28 пунктов, или 0,08 %, в то время как Nasdaq 100 E-minis упал на 32,75 пунктов, или 0,21 %.

США - зарегистрированные китайские акции увеличили потери в предрыночной торговле, а регулирующая перестройка азартных игр Макао в Пекине стала последним источником беспокойства для сектора, который уже пострадал от репрессий в сфере технологических и образовательных услуг.

Находящиеся в США казино операторы Las Vestas Sands Corp, Wynn Resorts Ltd и MGM Resorts International также упали до начала колокола

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