Фондовые индексы США растут на фоне рыночных провалов

Зарубежка

Все три основных фондовых индекса США на протяжении всей сессии набирали силу, по мере того как предпочтение инвесторов в акционерном капитале возвращалось к стоимости акций, которые могли бы извлечь выгоду из экономического подъема в наибольшей степени.

Основным фактором в этом движении между ростом и ценностью является COVID и Delta Альтернатива и ее влияние на экономику, - сказал Тим Гриски, главный инвестиционный стратег в Инвернесс-Консультатив в Нью-Йорке.

С течением времени, мы наблюдали, как рыночная фокусировка колеблется между этими двумя перспективами для экономики, по мере того как инвесторы пытаются бороться с краткосрочными экономическими перспективами. Транспортный индекс Dow Transport, барометр экономического здоровья, превзошел более широкий рынок.

Множество экономических данных показали намеки на снижение инфляции и продолжающееся возвращение к нормальному состоянию экономики, несмотря на то, что ограничения поставок, усугубляемые ураганом Ida, препятствовали производству заводов.

На следующей неделе Федеральный комитет по открытому рынку должен будет провести двухдневное совещание по денежно-кредитной политике, которое будет тесно увязано с сигналами о том, когда центральный банк начнет скупить свои активы.

График ниже иллюстрирует основные индикаторы по отношению к ежегодному целевому уровню инфляции на уровне 2 %, установленному ФРС в настоящее время.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 347,68 пункта, или на 0,72 %, до 34 825 пунктов. 25 ; S&P 500 набрала 55,74 пункта в 478, или 0,80%, из них 41 375. 79 ; и Nasdaq Compact добавил 93,96 пунктов, или 0,62%, 15,311. В то время как все 11 основных секторов в S&P 500 были золотом, энергия была, безусловно, лучше всех, извлекая выгоду из скачка цен на сырую нефть, вызванного отключением американских акций из трёх крупнейших фондов.

- Котирующиеся на бирже акции США увеличили недавние потери, так как слабые данные о розничных продажах указывали на возможный экономический спад в материковом Китае, в то время как пекинская реконструкция индустрии казино Макао еще больше ослабила аппетит к китайским акциям.

Это следует за рядом нормативных шагов Китая против крупных технологических фирм, которые уничтожили миллиарды в рыночной стоимости в этом году.

Существует неопределённость относительно того, что Китай мог бы сделать, и это будет, по-видимому, одно за другим - и это привело к тому, что прибыль получила повсеместное распространение в китайских именах, связанных с Китаем, добавил Гриски.

Американские операторы казино Las Vestas Sands Corp, Wynn Resorts Ltd и MGM Resorts International были от 3 % до 8 %.

Apple Inc запустила спад по сравнению с недавними заседаниями после неблагоприятного судебного решения по ее деловой практике и тёплого ответа на ее событие во вторник, когда она представила обновления своего iPhone и других гаджетов.

Кредитная платформа Goldman Sachs Group Inc подскочила на 53,0 % после того, как GreenSky Inc заявила, что покупает компанию по сделке на общую сумму в 2,24 миллиарда долларов.

Продвижение проблем на Насдаке по сравнению с убывающими на 2,02 к 1 ; на NYSE соотношение 1,46 к -1 предпочтение отдается авангардам.

S&P 500 опубликовали пять новых высот 52 недели и три новых минимума ; Наздак Composite получил 41 новый пик и 95 новых минимумов.