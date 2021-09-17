Фондовые индексы США падают в пятницу, поскольку настроения инвесторов укрепляются

Зарубежка

17 сентября Reuters - Американский фондовый рейтинг упал в пятницу, во главе с крупными технологическими фирмами, в то время как настроения были связаны с настроениями по поводу более высоких корпоративных налогов и предстоящего совещания Федеральной резервной системы.

Настдак был самым худшим конкурентом среди основных американских рейтингов, и он был объявлен на худший день с конца июля, как группа слабых экономических отчетов, которые поощряли инвесторов вкладываться в экономически чувствительные секторы и выводить их из технологий на этой неделе.

Это была неустойчивая неделя и возврат к превосходству по мере того, как купались обесцененные настроения, но этого было недостаточно, чтобы отменить недавнее ослабление рынка, сказала Луиз Дадли, менеджер по портфолио международных акций в Федеративной Герме.

В настоящее время три основных страховщика направляются на еженедельные потери, а SьяP 500 ‐ на худшие показатели за 2 недели с конца февраля.

Опасения, что потенциальное повышение корпоративных налогов может поглотить доходы, также влияют и на рынки, так как ведущие демократы стремились поднять верхнюю ставку налога для корпораций до 261,5 процента с нынешнего 21 %.

По словам Дадли, мы ожидаем большой волатильности, поскольку изменения корпоративных налоговых ставок США играют определенную роль, как это делают обе стороны, особенно в секторах, связанных с « низкими налогами », вроде техно- и биотехнологий, а также компаний с высокими международными доходами.

Сейчас основное внимание уделяется встрече Федеральной резервной системы на следующей неделе, и инвесторы обсуждают, может ли группа слабых экономических данных на этой неделе подтолкнуть банк сократить свои сроки снижения денежно-кредитных стимулов.

Средние данные показали неожиданный рост розничных продаж на фоне стабильной производственной активности, а также охлаждение инфляции, предполагающее, что экономический подъем в США был устойчивым, несмотря на недавний рост в случаях дельты COVID-19.

По данным, также вырос доходность казначейства, что свидетельствует о росте оптимизма по поводу экономики, поскольку инвесторы продавали облигации « безопасная гавань ».

ET, Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 168,97 пунктов, или 0,419 % - 34580. 72, Sьяп 500 теряет 31,57 пунктов, или 0,71 - 4442 - 1. 18 и композиция Nasdaq потеряли 146,08 пунктов, или 0,96-15 035, или 28,011 985. Аналитики заявляли, что SьяP 500 торгует около своего 50-дневного движущегося среднего уровня, который обычно является сильной поддержкой индекса. В четверг, эти потери могут привести к подъёму на следующей неделе.

Совместимый срок действия фондовых опционов, фьючерсов фондового индекса и контрактов на индекс опционов, который позже в тот же день будет известен как тройная колдунья, также, как ожидается, вызовет волатильность во время торговой сессии.

Среди других лиц, производящих вакцины, создатели « Moderna » и « Pfizer » упали на фоне продолжающихся дебатов по поводу того, должны ли американцы получать повышенную дозу вакцины Pfizer BioNthech COVID-19.

Снижение количества проблем на 2 к 1 отношению к количеству на Насдак и на 1 к 1 отношению к Нью-Йоркскому Союзу.

Индекс SьяP 500 показывает 7 новых рекордов в 52 недели и 2 новых минимума, в то время как Nasdaq является рекордным с новыми пиками и 60 новыми минимумами.