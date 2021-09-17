Фондовые индексы США падают на фоне неопределенности по поводу корпоративных налогов

Зарубежка

17 сентября Reuters - Американский фондовый рейтинг упал в пятницу с крупнейшими технологическими фирмами, в то время как неопределенность по поводу более высоких корпоративных налогов и предстоящего совещания Федеральной резервной системы встала на второй план.

Настдак был самым худшим конкурентом среди основных американских рейтингов на ранних стадиях торговли, поскольку группа сильных экономических прогнозов поощряла инвесторов к тому, чтобы на этой неделе они поворачивали в сторону секторов, обеспеченных ростом экономики, и отошли от технологий.

Это была неустойчивая неделя и возврат к превосходству стоимости, когда « покупайте » чувства, но их было недостаточно, чтобы отменить недавнюю слабость рынка, - сказала Луиз Дадли, менеджер портфеля глобальных акций в Федеративной Герме.

Опасения, что потенциальное повышение корпоративных налогов может поглотить доходы, также влияют и на рынки, так как ведущие демократы стремились поднять верхнюю ставку налога на корпорации до 261,5 процента с нынешнего 21 %.

Дадли добавил, что мы ожидаем большую волатильность потолка, поскольку изменения корпоративных налоговых ставок США играют определенную роль в американской экономике, движущейся вперед, в то время как обе стороны ведут переговоры, особенно в тех секторах, которые входят в « маленький налог », например, в области технологий и биотехнологий, а также компаний с огромными международными доходами.

Внимание также сосредоточено на следующем собрании Федеральной резервной системы, и инвесторы обсуждают, может ли группа сильных экономических данных на этой неделе стимулировать банк сократить свои сроки для снижения денежно-кредитных стимулов.

Субсидийные данные, показывающие неожиданный рост розничных продаж, были сделаны на фоне устойчивой производственной активности и охлаждения инфляции, что говорит о том, что экономический подъем в США был устойчивым, несмотря на недавний рост в случаях варианта дельты COVID 19.

По данным, доходность казначейства выросла, что свидетельствует о большем оптимизме в отношении экономики, поскольку инвесторы продавали облигации « безопасная гавань ».

В 09 :56 от Эт, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 106,41 пунктов, или 0,31 % от 34 644 от Промышленного Уровня Доу-Джонса. 91, Sьяп 500 потерял 23,35 пунктов, или 0,52 - 4450. 40, а компания Nasdaq Composite потеряла 82,92 пунктов, или 0,55-15,099. Три основных рейтинга были под минимальным еженедельным приростом, но они были ниже в течение месяца из-за сезонно более слабых тенденций в сентябре.

Ежемесячные потери Наздака были самыми низкими, поскольку инвесторы первоначально переместились в сектора, более устойчивые к экономическим потрясениям от пандемии. Однако в ближайшие недели данная торговля может прекратиться.

Совместимый срок действия фондовых опционов, фьючерсов фондового индекса и опционных договоров позже, известных как тройное колдовство, также, как ожидается, вызовет волатильность во время торговой сессии.

Хотя этот феномен не нов, рост опционов в торговле привел к росту волатильности в течение этого года, и недавнее осознание этой динамики привело к повышению заметности будущих транзакций.

Среди других движущих сил корпорация State Street Corporation подняла рост цен на сообщения о том, что инвестиционная фирма ведёт переговоры о слиянии с бизнесом управления активами компании Invesko Lobd. акции State Street слегка упали.

Снижение количества проблем на 1,5 к 1 отношению к количеству на Наздак и на 1,2 к 1 отношению к Нью-Йоркскому Союзу.

Sьяп 500 сообщила о 6 новых максимумах за 52 недели и 2 новых минимума, в то время как Nasdaq объявил 51 новый максимум и 36 новых минимумов.