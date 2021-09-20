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Фильм Netflix "Корона" стал лучшим драматическим сериалом на церемонии вручения премии "Эмми"

Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 07:35
5 мин
Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 07:35
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Блумберг - Корона выиграла лучший сериал во время воскресной ночи награды Эмми, давая сериалам-лидерам индустрии, который является главным призом в крупнейшей ночи телекомпании в первый раз.

Смешной сюжет о британской королевской семье, The Coron выиграла лучшая драма в своем четвёртом сезоне, которая изображала роман принца Чарльза с принцессой Дианой, а также его отношения с Камиллой Паркер-Боулз, его будущей женой. Шоу получило премию за лучшее выступление и написание сериала, а также все четыре актёрские премии. Gambit The Kovery's Netflix, около шахматной легенды, выиграли более ограниченные серии.

Премия Эмми была напоминанием о том, как сильно изменилась отрасль после того, как в 2012 году Netflix выпустила Lilyhammer, свою первую оригинальную серию. Apple, которая зарабатывает большую часть своих денег, продавая смартфоны и планшеты, получила больше премий, чем какая-либо крупная телекомпания. Disney, услуга, которой было меньше двух лет, выиграла больше, чем ABC, когда-то флагман своего владельца Walt Disney Co.

Этот прорыв, приведший к тому, что Голливуд не смог диверсифицировать свои ряды актеров и писателей, директоров и музыкантов. Почти все победители были белыми, и ни один цветной человек не говорил как победитель, пока почти два часа на шоу, когда Ру Пол пришёл домой наградой за выдающуюся конкурентную программу. В ближайшие несколько часов за Полом последовали Дебби Аллен, которая получила награду губернаторов.

Премия Эмми, полученная Телевизионной Академией, рассматривается как высшая честь в телевизионной бизнес-индустрии. Шоу смотрит не так много людей, как Оскар или Премия Грэмми, а программы премий в целом теряли зрителей в последние годы. С тех пор, как « Дом карт » получил всеобщее признание, « Нетфликс » потратил миллионы долларов на премию за хищение. Она заклеймила Лос-Анджелес рекламными щитами, провела общественные мероприятия и отправила стопки DVD-дисков избирателям.

Компания получила более 100 номинаций за последние четыре года и соревновалась с HBO, чтобы заработать наибольшее количество побед. Тем не менее, она никогда не завоевала высшую премию ни в одной категории, которую многие голливудские руководители принимали как знак нежелания отрасли поддерживать серьёзного аутсайдера.

Шоу Питера Моргана о британской королевской семье было номинировано в качестве лучшего драматуального сериала на первые три сезона Сериал, выпущенный Sony Pictures и Least Bank Pictures, является одним из самых дорогих фильмов на телевидении, стоимость которого составляет более 1000 миллионов за эпизод. Деньги видны в орнативных костюмах и висят на экране.

Корона вытеснила « The Mandorian » Дисней, а также еще одно шоу Netflix, романтическая драма Бриджртона. В то время как « Мандалориан » не смог одержать победу над одним из лучших Эмми, он преуспел в « творческой эмми », которая состоялась в эти выходные. Шоу завоевало премии за музыкальный состав, шоу и эффекты от

Apple Inc. начала ночь в качестве большого победителя с Тедом Лассо, его комедией о тренере США в британском футбольном клубе. Шоу, победившая в сериале года, и назвало четыре из семи лучших премий за шоу. Звёздный Бретт Голдштайн получил премию за лучшего актёра, а со-звезды Ханна Ваддхэм и Джейсон Садейкс получили лучшую поддержку актрисы и актрисы.

Шоу было номинировано на 20 Эмми, самую последнюю комедию в первый год. Это первый большой прорыв Apple с точки зрения топ-педагога, разговора в социальных сетях и отраслевого престижа, и победа в воскресенье вечером должны подтолкнуть больше клиентов к Apple TV, оплачиваемому сервису по производству iPhone.

Будучи продюсером телестудий Warner Bros, Тед Ласс только что завершил свой второй сезон и был восстановлен, по крайней мере, еще на один год.

Многие голливудские фигуры выразили скептицизм по поводу пролонгации Apple в развлечения. Она не приобрела каталога сериалов, чтобы заполнить свою библиотеку Apple TV, и она остерегается разжигания споров со своими программами. Тем не менее, после представления сервиса компания доминировала только в одной категории на большом ежегодном телевизионном канале менее чем через два года после его

Сегодняшняя жесткая конкуренция со стороны HBO и HBO Макса была Netflix. Ограничительная серия Мара из Исттауна получила три премии, в том числе лучшую актрису для Кейт Уинслет. Она играла на тибучем маре, детективе, расследовавшем серию убийств в сельской Пенсильвании. Созвезды Эван Петерс и Джулиан Николсон выиграли вспомогательные роли.

Это был этот глобальный момент и дал людям что-то, о чем можно говорить, кроме культурной пандемии, как сказал Уинслет во время своей речи

HBO также одержал победу на прошлой неделе сегодня вечером, на своем тематическом новостном шоу, и I May Distroy You, ограниченная серия о женщине, которая изо всех сил пытается выдержать сексуальное насилие.

В прошлом году в академии была проведена менее масштабная церемония, поставив статуйку победителям в их домах.

Они сказали, что это было на свежем воздухе ; это не то, что актёр Сет Роген шутил, когда он представил первую премию " Глелеле " важнее, чем мы убедимся, что мы убьем Евджина Леви.

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