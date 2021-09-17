Фил Баллмер говорит, что у Клипперс «будет собственная личность»

Зарубежка

Новая территория Болмера в Инглвуде будет названа Intuit Come и, как ожидается, официально откроется в 2024 году. На этом месте будут расположены тренировочные площадки, офисы команд, розничные пространства и многое другое.

Я должен был сказать : " Мы - наши собственные парни ". В том же месте, где мы не играем с другими парнями. У нас будет своя личность, сказал Балмер ESPN.

Ценник на арену составляет 2,0 миллиарда долларов. Однако, этого будет более чем достаточно, чтобы получить часть тени, отброшенной Лейкерами после того, как они так долго играли в Стэйплсе Центре.

Я никогда не был в городе, где было две команды в деревне. Кто поклонник пирога? По-моему, на протяжении многих лет Клипперсы были достаточно плохими, все могли игнорировать Клипперс, сказал Балмер.

Мы, некоторые люди, сейчас гордимся, и мы будем хорошими за год до конца. Мы собираемся строить своё собственное здание, больше нашей идентичности, больше собственной личности. И я думаю, что некоторые фанаты с другой стороны, если вы такие, то как, то как Болмер сказал, что Clippers создают свое собственное присутствие, идентичность и не беспокоится о том, что фанаты Лейкерс чувствуют угрозу того, что Clippers наконец-то получат свое собственное пространство в городе Анджелес.

Ожидается, что арена будет заполнена впечатляющим количеством передовых технологий. Надежда заключается в том, что фанаты смогут ходить на концессию, брать напитки и или закупать и идти прямо на свои места. Никакого кассира не планируется взимать плату за заказ, и счет клиента также будет браться автоматически.

В них не будет телевизора, так как они хотят, чтобы те, кто покупает эти места, смотрели игру.

Это касается баскетбола, и мы пытаемся вернуть вас на ваше место как можно скорее, сказал Балмер.

Дружелюбный владелец команды НБА расхвалил неизбежную стену. За концом суда, где оппоненты команды будут иметь свою скамью, будет 51 стоять друг у друга, с местом для примерно 4700 человек. Он надеется, что фанаты в этом разделе окажут влияние на игру и сделают как можно больше звука.

То есть, если мы должны правильно это использовать, мы должны активировать тех поклонников, которые там сказали Балмер.

Лос-Анджелес будет надеяться, что их последний твёрдый ряд показок будет опережать открытие новой арены и может даже открыть купол с чемпионатом.

В прошлом сезоне Clippers чуть было не сделали финиш NBA. Их появление на западной конференции является их первым в истории франшизы.