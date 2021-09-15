Фидельность настоятельно призывает SEC утвердить план обмена биткойнами

Зарубежка

Bloomberg - Fieldity Investment убеждала Комиссию по ценным бумагам и биржам США утвердить свой валютный фонд биткойнов на закрытом заседании, перечисляя достоинства идеи, которую регулятор медленно принимает.

Руководители, в том числе Том Джессоп, президент компании Filitity Digital Assets, встретились с чиновниками SEC в видеосервере 8 септемберов, Они изложили причины, по которым регулятор должен одобрить предложенный продукт, включая повышенный аппетит инвесторов к виртуальным валютам, рост владельцев биткойнов и существование аналогичных фондов в других странах, согласно презентации, сделанной на встрече.

Несколько компаний конкурируют за запуск биткойна или фьючерсного рынка биткойна, который энтузиасты крипто рассматривают как ключевой шаг в расширении охвата виртуальной валюты. Пока что SEC придерживается осторожного подхода под руководством председателя Джея Клейтона и его предшественника Гэри Генслера. Ни одно из предложений не получило зеленого света.

Но в этом году Gensler дал понять, что может быть открыт для Bitcoin ETF до тех пор, пока он соблюдает строгие правила для взаимных фондов - в отличие от большинства заявок, в том числе Filitity, которые подаются в соответствии с законами 1929 года, которые позволяют фондовым биржам перечислять товары. Генслер также ссылался на открытость для ETF, основываясь на фьючерсах биткойнов. Презентация Фидельти, напротив, принижала важность обоих черт.

Дополнительная информация : SEC Gensler Sигнал Phone for Bitcoin ETF witch Tugh Rules.

Фьючерсные продукты, основанные на биткойне, не являются необходимым промежуточным шагом в подготовке биткойн ETP, как говорится в презентации. Фирмы должны быть в состоянии удовлетворить спрос инвесторов на прямое воздействие биткойна через ETF, зарегистрированные в соответствии с законами 1930-х годов, потому что рынок биткойнов зрел и может их поддержать. В марте компания Filitity подала заявку на свой план обмена биткойнами, который можно назвать « Walth Project Trust » ( XHTML ). Другие фирмы, ищущие одобрения для аналогичной продукции, включают Mundittrie Investments и Ark Investment Management.

Все более широкий круг инвесторов, ищущих доступ к биткойну, подчеркнул потребность рынка в более разнообразном наборе продуктов, предлагающих доступ к цифровым активам, чтобы соответствовать спросу, как сказала в заявлении по электронной почте представительница Фидельти Николь Эбботт.

Она отказалась комментировать содержание презентации.