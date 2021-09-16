Федеральные выборы в Канаде могут зайти в тупик

Зарубежка

Рейтеры - Иностранные инвесторы все больше обеспокоены тем, что федеральные выборы в Канаде в понедельник могут привести к тупику, который препятствует реакции Оттавы на пандемию COVID-19 и еще больше замедляет восстановление экономики после кризиса.

Согласно опросам, левоцентристские либералы премьер-министра Джастина Трюдо будут почти связаны с оппозиционными консерваторами накануне голосования 20 сентября, что повышает вероятность того, что ни одна партия не сможет сформировать даже стабильное правительство меньшинства. К этой неопределенности добавляется ожидаемое увеличение голосований по почте, что может задержать подсчет голосов на некоторых ключевых выборах.

Финансовые рынки, как правило, рассматривают канадские выборы с точки зрения того, какая из крупных партий была бы наиболее дружелюбной для инвесторов, но на этот раз эта тенденция может отойти в сторону желания создать правительство в условиях кризиса.

Результаты канадских выборов, как правило, известны через несколько часов после закрытия избирательных участков. Даже когда ни одна партия не получила большинства мест, обычно ясно, какая партия будет формировать правительство и какими будут общие политические приоритеты.

Результат, который приведет к тупиковой ситуации в правительстве, будет усложнять процесс восстановления, и я думаю, именно поэтому вы, скорее всего, увидите некоторую нерешительность инвесторов накануне выборов, сказал Эдвард Моя, старший рыночный аналитик в ОАНДА в Нью-Йорке.

Прямо сейчас мы находимся в процессе экономического восстановления, которому нужно все, чтобы хорошо выровняться. Трюдо, премьер-министр в течение шести лет, полагался на поддержку новых демократов после того, как в 2019 году они не смогли получить большинство мест в Палате общин на выборах 2017 года. Опросы общественного мнения показывают, что в понедельник партия, которая меньше лева, готова добиться лучших результатов, с достаточной поддержкой сейчас, чтобы заставить либералов склоняться влево, если они хотят остаться у власти.

Правительство Трюдо потратило миллиарды долларов, чтобы остановить последствия пандемии, в то время как Банк Канады сократил процентные ставки и купил облигации, чтобы стимулировать экономику. Несмотря на то, что центральный банк поклялся поддерживать свою ключевую процентную ставку на низком уровне в 0,25 % до тех пор, пока не будет потрачено экономическое напряжение, на горизонте появились тревожные признаки.

Во втором квартале экономический рост в Канаде замедлился, а в августе годовая инфляция подскочила до 18-летнего максимума, вытащив немного ветра из паруса экономических аргументов Либерального лидера в пользу переизбрания.

Канадский доллар упал на 1,1 % к 1,2650 доллара США, или 79,05 доллара цента, с тех пор как Трюдо созвал выборы в середине августа, а спекулянты впервые с декабря прошлого года стали медвежьей валютой.

Оценка рынка ожидаемой волатильности валюты в течение месяца, временнóе время, которое охватывает выборы, выросла до годовой ставки около 7,5 % от менее чем 5 % в августе.

Индекс S&P TSX Commende, основной индекс фондовой биржи в Торонто, упал во вторник до своего самого высокого уровня закрытия за почти три недели, в то время как индекс, показывающий предполагаемую волатильность для рынка Торонто, достиг своей самой низкой величины после Авга 23.

Инвесторы в акционерный капитал нервничают по поводу некоторых предвыборных обещаний, данных сторонами, включая обещание Трюдо повысить корпоративный налог на наиболее прибыльные банки и страховщиков, чтобы помочь оплатить стоимость восстановления и его обещание быстро сократить выбросы нефти и газа.

Если бы он начал склоняться к либеральному большинству, я бы начал продавать энергию и банки, сказал Грэг Тейлор, управляющий портфелем в Google Investments в Торонто.

Существует также нервозность по поводу обещания либералов, основной оппозиционной партии, усилить иностранную конкуренцию в телекоммуникационном секторе, а также обещания Консервативной партии обуздать излишнюю прибыль от арендной собственности, которая может навредить инвестиционным трестам недвижимости.

В Ванкувере много политической риторики и позёрства, сказал Руссиль Лиа, управляющий портфелем в Никола-Боже в Ванкувере. Гонка выглядит очень напряженной, и единственная уверенность на данный момент – это неуверенность в том, как пройдут выборы.