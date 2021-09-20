Федеральная резервная система США собирается в среду, чтобы начать сокращение покупок облигаций

Зарубежка

Согласно Карен Бретелл НЬЮ-ЙОРК, на этой неделе, 20 сентября, инвесторы Reuters зациклились на политическом собрании Федеральной резервной системы, приближаясь к последнему кварталу года, когда ожидается, что она начнет откладывать свой беспрецедентный уровень покупки облигаций в качестве первого шага к нормализации денежно-кредитной политики. Хотя инвесторы заявляют, что ФРС положит конец демонетизации облигаций в 2021 году, все еще существует большая неопределенность, когда ФРС объявит и впоследствии сократит покупки облигаций. То же самое относится и к тому, что затем РБИ впервые повысил процентные ставки, начиная с 2019 года, прежде чем пандемия привела его к падению ставок до нуля. Вот пять основных вопросов, которые будут рассматриваться инвесторами в конце встречи ФРС в среду. Большинство чиновников ФРС высказываются в поддержку сокращения покупок облигаций начиная с этого года, пока рынок труда продолжает улучшаться. В то время как вполне возможно, что ФРС на этой неделе объявит о сокращении ежемесячных покупок казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой MBS, которые должны быть сокращены уже в ноябре, недавнее ослабление экономических данных уменьшило вероятность такого шага. The Auguguary Jobs Data значительно ниже ожиданий, в то время как инфляция, вызванная внезапным открытием предприятий после остановок, связанных с COVID, демонстрирует признаки умеренности. Инвесторы сосредоточены на любых конкретных сигналах о том, когда может начаться, и будет ли этот шаг связан с новым улучшением данных, включая занятость. Встреча ФРС в начале ноября состоится, прежде чем она обновит данные о занятости за октябрь, что может сделать политиков неготовыми к принятию решения до декабря. Темпы сокращения будут также решающими на протяжении того времени, которое потребуется для того, чтобы положить конец количественному послаблению, которое, как ожидается, закончится до того, как ФРС поднимет ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который, как ожидается, будет выступать после заявления встречи, также может указать, что ФРС может ускориться, замедлить или остановить любой скачок в случае ухудшения экономических условий. ФРС была осторожна, пытаясь предотвратить любой график снижения ставки выкупа облигаций с нуля впервые с марта 2020 года, но это не могло быть так просто, как говорят некоторые. Если занятость продолжит улучшаться, а инфляция будет оставаться выше целевого уровня, условия для повышения могут также рассматриваться как и при снижении ставок. В июне ФРС напугала инвесторов после того, как политики сказали, что они предсказывают два повышения процентных ставок в 2023 году. Сюжет точки, в котором чиновники ФРС размещают свои прогнозы по федеральной ставке, в этом месяце обновляет, изменились ли эти ожидания. Это также даст первый взгляд на ожидания чиновников ФРС на 2024 год. Если прогнозы по процентным ставкам на протяжении этой даты будут более чувствительны, чем ожидалось, тогда доходность купюры с промежуточным сроком может вырасти из-за возможного повышения процентных ставок в этот период. Фонды ФРС имеют цену на первое повышение процентных ставок, которое произойдет в марте 2023 года. Ключевой аргумент, лежащий в основе того, когда ставки могут быть подняты, заключается в том, сможет ли ФРС дожидаться того, чтобы увидеть то экономическое улучшение, которого она хочет, прежде чем ужесточить, или если скачок цен заставит ее действовать. Недавнее смягчение цен поддержит утверждение Пауэлла о том, что высокая инфляция окажется временной. Кривая свопа инфляции идет в нисходящую сторону, отражая ожидания того, что годовое повышение индекса потребительских цен достигло пика. Непонятно, когда нарушения в цепочках поставок, которые помогли поднять общие цены, ослабнут. Кроме того, новые ограничения, связанные с потенциальным распространением коронавирусных вариантов, представляют собой беспочвенную карту того, будет ли инфляция продолжать ускоряться или оставаться на повышенном уровне. Экономические прогнозы, опубликованные в среду, скорее всего, будут иметь широкий диапазон инфляционных прогнозов от политиков, которые могут отличаться в отношении того, являются ли инфляционные риски плюсом или минусом. ODA PROJECS : Экономические прогнозы роста экономики и занятости, опубликованные вместе с кулисами точки после апрельских, июньских, сентябрьских и декабрьских встреч, позволят понять, действительно ли политики обеспокоены тем, что экономический рост и занятость могут замедлить инфляцию, оставляя ФРС в затруднительном положении по поводу того, как нормализовать политику. Первоначально, некоторые инвесторы боятся, что экономика США может пойти в стагфляцию, в которой ценовое давление растет, даже несмотря на вялый рост. Доклад Банка Америки, опубликованный в начале этого месяца, показал, что инвесторы влились в активы, которые, как считается, лучше функционируют в такой обстановке, когда, как правило, очень немногие категории активов функционируют хорошо. С тех пор, как началась пандемия, центральные банки США покупали в Казначействе 8,0 млрд. долл. США и 2,0 млрд. долларов в виде облигаций, обеспеченных ипотекой, в месяц. Спекуляция на том, что ФРС может сократить ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, раньше или быстрее, чем казначейские облигации, исчезла, поскольку чиновники ФРС преуменьшают перспективу того, что покупка MBS способствовала установлению цен на жилье по всей стране. В июле Пауэлл заявил, что ожидает, что ФРС закончит закупки казначейских облигаций и MBS одновременно. Инвесторы все еще будут следить за любыми признаками того, что данная политика находится на рассмотрении.