Федералы заявляют, что они раскрыли десятки случаев мошенничества в сфере здравоохранения

Зарубежка

Министерство юстиции сообщает, что они сократили несколько случаев мошенничества в области здравоохранения до уровня 1,6 млрд, при этом 138 человек столкнулись с обвинениями, в том числе врачи и медсестры.

Федералы сообщили, что схемы, охватывающие 31 федеральный округ, включали 1,1 млрд. долларов на телемедицинскую аферу, включая медицинских профессионалов, которые якобы выставили счета на Medicare и другие правительственные учреждения за отдаленные консультации, которые предположительно никогда не происходили. Ещё 2800 миллионов были связаны с незаконным выставлением счетов за COVID - 19 здравоохранение, 13,33 миллиона были связаны с учреждениями по лечению злоупотребления наркотиками или трезвыми домами, и 160 миллионов были связаны с другими формами мошенничества в области здравоохранения, такими как ложное распространение опиоидов.

Власти сообщили, что часть доходов от аферы была потрачена на множество высококлассных предметов, включая роскошные дома, автомобили, яхты и недвижимость. По крайней мере, один из обвиняемых использовал их якобы нечестные доходы, чтобы играть в Лас-Вегасе.

Несколько федеральных ведомств принимали участие в скоординированных усилиях Департамента здравоохранения и социальных служб по контролю над мошенничеством в области здравоохранения, в том числе Управление генерального инспектора и Управления по контролю за соблюдением законов о наркотиках Министерства здравоохранения и социальных служб.

Мы слишком часто видели преступников, которые занимаются мошенничеством в здравоохранении. Мы украли у налогоплательщиков, поставив под угрозу здоровье получателей медицинской помощи и медицинской помощи, - сказал Гэри Кантрелл, заместитель генерального инспектора по HHS. Сегодняшнее объявление должно послужить еще одним предупреждением для отдельных лиц, которые, возможно, рассматривают возможность участия в такой незаконной деятельности : наше агентство и его партнеры по правоохранительной деятельности по-прежнему неумолимо в своем намерении искоренить мошенничество, привлечь плохих игроков к ответственности и защитить миллионы получателей, которые полагаются на федеральные программы здравоохранения. Мошенничество в области здравоохранения нацелено на уязвимых слоев населения, на нашу систему здравоохранения и на наше основное ожидание компетентного, доступного медицинского обслуживания, - сказал в своем заявлении заместитель директора отдела уголовного расследования ФБР Калвин Шиверс. Несмотря на продолжающуюся пандемию, ФБР и наши партнеры по правоохранительной деятельности по-прежнему привержены защите американских налогоплательщиков и предприятий от налоговой нагрузки на здравоохранение.