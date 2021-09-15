FDA отзывает мороженое Raspberry Fudge объемом 56 унций из-за опасений по поводу арахиса

Зарубежка

Управление по контролю за продуктами и лекарствами опубликовало предупреждения о рентных десертах, которые могут создать серьёзный риск для некоторых потребителей с аллергией на орехи.

Агентство добровольно вспоминает свой 56 oz Raspberry Fudge Cream из-за опасений, что оно может содержать необъявленные арахисы, согласно уведомлению об отзыве, размещенному Belvet Ice Cream.

Продукция была распределена среди розничных магазинов в Огайо, Кентукки, Индиане и Западной Виргинии с 1 июля.

FDA также уведомила потребителей о том, что McKie Foods вспомнила случаи своей маленькой Debbie Nutty Budy Budie Bites Bites, потому что они могут содержать необъявленные пеканы, уведомление о возврате, размещенное на сайте FDA.

Продукция была продана в розничных магазинах по всей Кентукки, Северной Каролине и Теннесси.

Потребители, у которых аллергическая реакция на пеканы или арахис, подвергаются риску серьезной или опасной для жизни аллергической реакции на вышеупомянутые продукты, согласно извещениям о появлении.

Получив уведомление от клиента Belvet, Белвет сообщил, что он отследил проблему обратно к ошибке упаковки продавцом-третьей стороной.

На момент этого выпуска был затронут один картон материала. " Бельвет льд " привержена безопасности своей продукции и осуществляет эту отправку в полном сотрудничестве с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами ", - сказано в заявлении компании.

McKie Foods выпустила свой отзыв после того, как обнаружила, что продукт с песками был в упаковке, которая не выявила наличия орехов деревьев, согласно уведомлению об отзыве.

Последующее исследование показало, что проблема была вызвана временным разрывом в производственных процессах производителя контракта, который производит и упаковывает продукт для McKie Foods, уведомление продолжилось.

Сообщений о болезни ни с одним из продуктов не имеется.