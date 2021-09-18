FDA одобрило экстренное разрешение на COVID - 19 бустерных прививок

Зарубежка

Бывший действующий секретарь и заместитель секретаря HHS Эрик Харган, работавший как при администрации Буша, так и Трампа, говорит, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами совершенно справедливо относится к одобрению снимков вакцины COVID-19.

Консультативная группа FAD в пятницу во второй половине дня одобрила срочное одобрение программы Pfizer-BioNTech 19 по расширению применения вакцины для людей в возрасте 65 лет и старше, по крайней мере, через шесть месяцев после второй дозы во время голосования 18-0.

Моя жена получила вакцину, мой сын — вакцину. Я собираюсь сделать вакцинацию людей. Это наверняка, Харган рассказал Fox News, который помогал в разработке операции « Варп-скорость ». Мы хотим положить конец пандемии, и широко распространенная вакцинация станет самым надежным способом сделать это. Он добавил, однако, что учёные знали о разработке вакцины MRNA, что есть шанс, что она со временем может потерять эффективность или что мутации вируса могут повлиять на его эффективность. Точно так же, как существует новый вариант снимка гриппа, разрабатываемого каждый год для борьбы с различными мутациями гриппа, некоторые ученые предположили, что вакцины COVID-19 могли бы видеть аналогичное будущее.

Какие вакцины должны быть доступны сейчас, чтобы помочь сократить распространение COVID-19, помогут чиновникам определить, нужны ли расширительные снимки?

Харган также отметил, что прошло больше года с тех пор, как были проведены клинические испытания Pfizer и что к январю миллионы людей закончат с этой вакциной год. КОЛУМБИЯ – 19

Это довольно долгое время, когда миллионы людей получили медицинскую интервенцию, не видя от них плохих побочных эффектов, сказал он. Есть также долгосрочные последствия COVID, и люди должны помнить об этом. В пятницу, когда члены независимой комиссии FDA отказались принять позицию в среду по поводу того, следует ли одобрять заявление Pfizer, чтобы получить одобрение FDA для своих снимков, в 23-страничном документе, опубликованном на сайте агентства, говорится, что некоторые исследования наблюдений предполагают снижение эффективности вакцины Pfizer против симптоматичной инфекции или против варианта дельты. В документе добавилось, что наблюдатели, подобные тем, которые упоминаются в заявке Pfizer на одобрение, имеют известные и неизвестные предубеждения, которые могут повлиять на их надежность. Он не говорит нет. Но они не говорят « да », - сказал Харган о документе. Она показывает, насколько осторожно они себя ведут. Для большинства людей, в течение двух месяцев после второй дозы, эффективность достигла уровня около 92,10 и 84,0 к установленному сроку отсечения данных, за четыре месяца. Вакцина, тем не менее, оставалась эффективной 96 010 в сфере защиты от серьезных заболеваний.

Харган отметил, что два высокопоставленных чиновника по вакцинам FDA ушли в отставку в прошлом году из-за того, что, по его мнению, было вынуждено утвердить удобоваримый выстрел из администрации Байдена.

По его словам, это звучит так, как будто политическое руководство пыталось добиться одобрения вакцины для стимулирования роста, и чиновники FDA чувствовали, что они подвергаются чрезмерному давлению и уходят в отставку. Вместо того, чтобы интерпретировать их отставки как причину, чтобы не довериться стрелкам, или роли FDA в их утверждении, Харган сказал, что их решения должны быть признаны как преданность делу.

Они хорошо осознают, что, если они торопятся с этим, эффект общественного здравоохранения не будет большим, объяснил он. Они очень осторожны. Вакцина « Астраценека » до сих пор утверждается в США, и она одобряется во всем мире. Они ушли в отставку даже потому, что испытывают давление сделать что-то и не собираются делать это, пока не посчитают нужным. Харган пришёл к выводу, что каждый должен быть уверен в новом уровне прозрачности FDA для вакцин и стимулирующих снимков.