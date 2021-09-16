Фарерские острова пересматривают правила охоты на дельфинов после съемок

Зарубежка

КОПЕНГАГЕН, 16 сентября Рейтер - Фарерские острова заявили в четверг, что пересмотрят правила, которые регулируют их вековую традицию охоты на дельфинов, после возмущения, вызванного графическим материалом об убийстве сотен рекордных уловов.

По словам предвыборной группы « Общество охраны природы моря », более 1400 атлантических дельфинов были застрелены лодками и реактивными лыжами в мелководье.

Организация, базирующаяся в США, опубликовала видеозаписи, показывающую, как люди резают некоторых дельфинов ножами и красят воду. Фарерские острова отстаивали свою традицию, известнаю на Фарерских островах, как измельчение Гриндадрапта, обустраивать куски дельфинов или китов и убивать их на пляжах на протяжении десятилетий.

Однако правительство североатлантического архипелага заявило в своем заявлении в четверг, что последний улов был экстраординарным из-за размера капсулы и будет изучать регулирование этой практики.

Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Хотя эти охоты считаются продолжительными, мы будем внимательно следить за охотой на дельфинов и за той ролью, которую они должны играть в обществе Фарерских островов, сказал премьер-министр Брдур Стейг Нильсен.

Мясо от охоты традиционно делилось между островитянами.

Хогни Хойдал, лидер оппозиционной Республиканской партии и бывший министр рыболовства, создавший ныне действующее законодательство по китобойному делу, сказал Рейтеру, что ему доставили около 50 килограммов тонкого и тонких мясо дельфинов в понедельник.

Я заявляю, что убийство китов и дельфинов Фарерских островов, пока населению не угрожает опасность, является, вероятно, самым устойчивым использованием природных ресурсов, которые мы видим в современном мире, сказал Хойдаль.

Всё в порядке. ( Смех ) Я понимаю, что некоторые реагируют на количество убитых дельфинов, и что это явно кровавый роман, добавил он.

По словам Хойдаля, примерно 4-5000 жителей дали свою долю улова, все они отказались от него бесплатно.

По словам правительства, в воскресенье улов был рекордом. Она добавила, что в среднем около 250 тонущих дельфинов и 600 пилотных китов ежегодно поймают в Фарерских водах.