Новости – Зарубежка
Зарубежка
Фанни Мэй и Фредди Мак были приостановлены в последние дни администрации Трампа
14 сентября, 2021 23:45
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Русская планета
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Во вторник министерство финансов сообщило, что приостановило принятие решений о снижении доли правительства в жилищных гигантах Fannie Mae и Freddie Mac, которые были объявлены в последние дни администрации Трампа.
Эти изменения позволили бы этой паре продолжать удерживать прибыль с глазу на глаз, чтобы в конечном итоге выйти из правительственного контроля. Казначейство сообщило, что Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства, которое регулирует эту пару, рассматривает такие изменения и консультируется с Казначейством по поводу будущих изменений.
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